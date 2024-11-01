edición general
4 meneos
3 clics
Sánchez reafirma la intención de seguir adelante con el cierre de nucleares

Sánchez reafirma la intención de seguir adelante con el cierre de nucleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este jueves su apuesta por las energías renovables y su intención de seguir adelante con el cierre de las centrales nucleares "por delante de cualquier interés de las empresas". Ha incidido en que se ha pactado ya con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y ha subrayado su voluntad de contribuir a una transición ecológica que deje un mundo habitable para las próximas generaciones.

| etiquetas: pedro sánchez , centrales , nucleares , renovables , transición
3 1 0 K 51 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
sorrillo #1 sorrillo *
El cambio climático supone mayor riesgo a dejar el mundo inhabitable que la energía nuclear y ésta última es un aliado en la lucha contra el cambio climático.

Tenemos por ejemplo a Francia que con su apuesta nuclear genera el 96% de su electricidad desde fuentes de bajas emisiones de carbono, por contra Alemania con su apuesta contra la nuclear lo hace en un 66%, con datos de 2025.

app.electricitymaps.com/map/zone/DE/all/yearly
3 K 41
#3 Empakus
Pues no me parece bien...
2 K 34
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
El no poseer tecnología y material nuclear para tener la.bomba a golpe de destornillador hoy por hoy es una imprudencia
1 K 26
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#2 Han cambiado los tiempos y conviene tener de dónde sacar material nuclear, sí. Aunque no tengo dudas de que sería lo primero que atacaría EEUU. Joder, estoy leyendo lo que escribo y no puedo creer que estemos hablando de esto.
2 K 27
Alberto_Pérez_1 #5 Alberto_Pérez_1
#2 esto falla por todas partes.

1) las bombas nucleares son inútiles.
2) tener centrales nucleares no permite tener bombas nucleares.
1 K 26
cocolisto #6 cocolisto
Ya están tardando...
1 K 23

menéame