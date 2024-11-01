Sánchez reafirma la intención de seguir adelante con el cierre de nucleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este jueves su apuesta por las energías renovables y su intención de seguir adelante con el cierre de las centrales nucleares "por delante de cualquier interés de las empresas". Ha incidido en que se ha pactado ya con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y ha subrayado su voluntad de contribuir a una transición ecológica que deje un mundo habitable para las próximas generaciones.
Tenemos por ejemplo a Francia que con su apuesta nuclear genera el 96% de su electricidad desde fuentes de bajas emisiones de carbono, por contra Alemania con su apuesta contra la nuclear lo hace en un 66%, con datos de 2025.
app.electricitymaps.com/map/zone/DE/all/yearly
1) las bombas nucleares son inútiles.
2) tener centrales nucleares no permite tener bombas nucleares.