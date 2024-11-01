·
5
meneos
5
clics
Sánchez asegura que se presentará a la reelección en 2027: "Ya lo he hablado con mi familia y el partido"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se presentará a la reelección en los comicios previstos para el año 2027
|
etiquetas
:
pedro sánchez
,
psoe
4
1
1
K
29
politica
4 comentarios
4
1
1
K
29
politica
#1
ElBeaver
Otro día más que parece el día de la marmota. Espero que, al menos, haya algún contrapeso de algún partido, como ocurre ahora, para que no se incline demasiado hacia la derecha.
3
K
29
#3
javibaz
www.meneame.net/story/sanchez-anuncia-presentara-2027-reeleccion-como-
#0
1
K
28
#2
sarri
- ¡El que tengo aquí metido! - ha añadido tras introducirse la mano por la bragueta ostensiblemente abierta.
0
K
11
#4
Findeton
Bien por él, que gane el mejor... digo el más popular.
0
K
8
