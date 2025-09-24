Sánchez anuncia que se presentará en 2027 a la reelección como presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una entrevista con Bloomberg que se presentará en 2027 a la reelección. “Lo haré sin duda”, ha afirmado durante una conversación con el medio de información financiera. “Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido, y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría”, ha explicado. Antes, ha respaldado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reprobada en el Congreso por la polémica de las pulseras antimaltrato. Sánchez ha señalado desde Nueva York que “el s