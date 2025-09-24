edición general
Sánchez anuncia que se presentará en 2027 a la reelección como presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una entrevista con Bloomberg que se presentará en 2027 a la reelección. “Lo haré sin duda”, ha afirmado durante una conversación con el medio de información financiera. “Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido, y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría”, ha explicado. Antes, ha respaldado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reprobada en el Congreso por la polémica de las pulseras antimaltrato. Sánchez ha señalado desde Nueva York que “el s

#1 atabey
Las fiestas de la espuma se harían con la de los fachas si gana Sánchez.
11 K 146
cocolisto #2 cocolisto
#1 A algunos les va a costar digerir la cena {0x1f604}
3 K 58
Deviance #9 Deviance
#2 Pues que coman más fruta, que es digestiva y tiene fibra jajjajaja.
5 K 93
Canha #3 Canha
#1 lo mismo pasara si gana feijoo así que tenemos espuma garantizada
0 K 9
cocolisto #4 cocolisto
#3 Creo que en éste caso los pelos se pondrán de punta entre la gente noble.
0 K 20
Mark_ #5 Mark_
#1 como gane van a echar espuma hasta por el culo xD
1 K 32
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#1 No votaré a Sánchez en la vida, pero reconozco que se ha preparado desde que salió de la universidad para ocupar un alto cargo político. Ayudante de un Eurodiputado durante la guerra de Yugoslavia, concejal de Madrid, diputado,... Se ha enfrentado al viejo PSOE y ganó. En el PP lo más parecido era Soraya y la largaron. Con lo que ofrecen PP y VOX o nos volvemos evangelistas o no ganan.
3 K 54
#13 atabey
#10 Yo tampoco lo votaré jamás, pero sobre todo por cómo era antes de remontar el poder en el PSOE.

Eso sí, como carne de meme es el mejor. Es un puto crack.
0 K 10
ChukNorris #12 ChukNorris
#11 Desde que está Sanchez siempre han sido unas elecciones perdidas.
5 K 73
manzitor #15 manzitor
#12 Bueeeno, recuerda aquel verano del 23, en el Feijoo tenía ya un gobierno hecho en su cuaderno azul.
0 K 11
Cehona #14 Cehona
La de gente que está reservando viajes con Ryanair para Somalia.
2 K 46
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Se esperan colas en los servicios de Genova 13 y en la calle Bambu.
0 K 12
manzitor #16 manzitor
No me gustan los partidos muy presidencialistas, pero vivimos en un mundo de hiper liderazgos. Yo creo que perderá en 2027 y bien que lo lamentaremos, pero ojo, igual que hoy dice si, mañana vete a saber...
0 K 11
#6 cunaxa
Ya podrían poner a otro.
0 K 8
cocolisto #8 cocolisto
#6 ...O no.Si funciona,no lo toques.
0 K 20
#11 Eukherio
#6 A priori, si la cosa no cambia mucho, son unas elecciones perdidas. No creo que tengas muchos en el PSOE dispuestos a inmolarse. Si se presenta Sánchez y pierde tienes 4 años para adaptar el partido y achacarle la derrota a las acciones de Sánchez; y si gana es el descojone absoluto.
0 K 8

