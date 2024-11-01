edición general
Sánchez acusa al PP en un vídeo de "tomar como rehenes a los jubilados" al tumbar la subida de las pensiones: "Lo vuelven a hacer"

Sánchez acusa al PP en un vídeo de "tomar como rehenes a los jubilados" al tumbar la subida de las pensiones: "Lo vuelven a hacer"

Sánchez acusa al PP de 'tomar como rehenes' a jubilados, pero peleará por aumentar pensiones

Mountains #2 Mountains *
Es brutal que el partido que "según parece" gobernará este país con el apoyo de la extrema derecha, vote en contra de subir las pensiones y el escudo social y le salga gratis.

Y esto es por culpa de Mediaset y Atresmedia y su campaña de odio y de apoyo a la extrema derecha.

Bueno y por la estupidez de sus votantes que seguramente muchos de ellos se vean perjudicados cada mes (sin subida de pensiones) pero estarán a salvo del comunismo que destruye España.
5
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
Tú quieres tomar como rehenes a la ciudadanía al no saber resolver el problema de los "vulnerables desahuciables" endosandolo todo en un paquete y chantajeando.

#2 Que presente los decretos por separado como hizo el año pasado
6
obmultimedia #5 obmultimedia
#3 Los volverian a votar en contra, el PP quiere dinamitar la legislatura sea como sea.
0
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 El año pasado cuando se presentaron los decretos por separado se votó a favor.
1
sat #15 sat
#3 Qué medida del paquete es exactamente la que causa el problema? La subida de las pensiones? Las medidas del llamado 'escudo social'? las medidas fiscales? La prórroga sin cambios de las bases de cotización y la tabla de cotización de autónomos? Las ayudas al transporte? Porque todas son medidas que favorecen a la ciudadanía en general. El PP vota en contra porque sencillamente no quiere medidas sociales. Nada nuevo. Exactamente lo que haría si gobernara. Pero es más fácil echarle la culpa a que el decreto lleva muchas medidas dentro.
0
#7 coydanerko
#2 Le sale gratis porque sus votantes no se enteran de nada. Esos votantes sólo están esperando que los manipulen con demagogia, que es lo que les gusta.
0
DORO.C #1 DORO.C
Joder, como proyecta xD
3
#9 Semar80
Lo han vuelto a hacer, han sacado un batiburrillo de medidas que no tienen relación entre si y las han metido en un único decreto.

Quién es el que usa a los jubilados como rehenes?
4
#10 beltraneja
#9 Sí, yo también pienso lo mismo.
0
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#9 aquí se lo tragan todo.
0
DORO.C #14 DORO.C
#13 y piden repetir xD
1
g3_g3 #4 g3_g3
Resumiendo, que el partido que gobierna no tiene capacidad para aprobar ni su propia subida de salario. o_o :-O
1
Gadfly #8 Gadfly
Teatro
1
Harkon #6 Harkon
Estarán contentos los jubilados mongochachos de que no les suban las pensiones el malvado gobierno sociocomunista bilduetarra xD
0
Febrero2034 #12 Febrero2034
¿Junts que ha votado?
0

