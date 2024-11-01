·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9891
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
6045
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
4755
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
5177
clics
Repetir palabras no es hablar
7496
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
más votadas
506
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
402
ICE acusado de torturar sexualmente a migrantes en el antiguo campo de la Segunda Guerra Mundial Fort Bliss, entre más de 80 violaciones denunciadas [Eng]
523
Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP
549
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
315
El pequeño Liam lleva una semana detenido: el rostro de los cientos de menores bajo custodia migratoria de la Administración Trump | Inmigración en Estados Unidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
29
clics
Sánchez acusa al PP en un vídeo de "tomar como rehenes a los jubilados" al tumbar la subida de las pensiones: "Lo vuelven a hacer"
Sánchez acusa al PP de 'tomar como rehenes' a jubilados, pero peleará por aumentar pensiones
|
etiquetas
:
pedro sánchez
,
pp
,
junts
,
vox
13
3
1
K
166
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
1
K
166
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Mountains
*
Es brutal que el partido que "según parece" gobernará este país con el apoyo de la extrema derecha, vote en contra de subir las pensiones y el escudo social y le salga gratis.
Y esto es por culpa de Mediaset y Atresmedia y su campaña de odio y de apoyo a la extrema derecha.
Bueno y por la estupidez de sus votantes que seguramente muchos de ellos se vean perjudicados cada mes (sin subida de pensiones) pero estarán a salvo del comunismo que destruye España.
5
K
73
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
*
Tú quieres tomar como rehenes a la ciudadanía al no saber resolver el problema de los "vulnerables desahuciables" endosandolo todo en un paquete y chantajeando.
#2
Que presente los decretos por separado como hizo el año pasado
6
K
28
#5
obmultimedia
#3
Los volverian a votar en contra, el PP quiere dinamitar la legislatura sea como sea.
0
K
11
#11
El_dinero_no_es_de_nadie
#5
El año pasado cuando se presentaron los decretos por separado se votó a favor.
1
K
16
#15
sat
#3
Qué medida del paquete es exactamente la que causa el problema? La subida de las pensiones? Las medidas del llamado 'escudo social'? las medidas fiscales? La prórroga sin cambios de las bases de cotización y la tabla de cotización de autónomos? Las ayudas al transporte? Porque todas son medidas que favorecen a la ciudadanía en general. El PP vota en contra porque sencillamente no quiere medidas sociales. Nada nuevo. Exactamente lo que haría si gobernara. Pero es más fácil echarle la culpa a que el decreto lleva muchas medidas dentro.
0
K
11
#7
coydanerko
#2
Le sale gratis porque sus votantes no se enteran de nada. Esos votantes sólo están esperando que los manipulen con demagogia, que es lo que les gusta.
0
K
6
#1
DORO.C
Joder, como proyecta
3
K
44
#9
Semar80
Lo han vuelto a hacer, han sacado un batiburrillo de medidas que no tienen relación entre si y las han metido en un único decreto.
Quién es el que usa a los jubilados como rehenes?
4
K
31
#10
beltraneja
#9
Sí, yo también pienso lo mismo.
0
K
6
#13
Macnulti_reencarnado
#9
aquí se lo tragan todo.
0
K
7
#14
DORO.C
#13
y piden repetir
1
K
22
#4
g3_g3
Resumiendo, que el partido que gobierna no tiene capacidad para aprobar ni su propia subida de salario.
1
K
19
#8
Gadfly
Teatro
1
K
14
#6
Harkon
Estarán contentos los jubilados mongochachos de que no les suban las pensiones el malvado gobierno sociocomunista bilduetarra
0
K
14
#12
Febrero2034
¿Junts que ha votado?
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y esto es por culpa de Mediaset y Atresmedia y su campaña de odio y de apoyo a la extrema derecha.
Bueno y por la estupidez de sus votantes que seguramente muchos de ellos se vean perjudicados cada mes (sin subida de pensiones) pero estarán a salvo del comunismo que destruye España.
#2 Que presente los decretos por separado como hizo el año pasado
Quién es el que usa a los jubilados como rehenes?