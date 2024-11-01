edición general
Sam Altman (OpenAi) alerta sobre la llegada de la "superinteligencia artificial" para 2028: "Obligará a repensar la gobernanza global"

El gurú de la IA con ChatGPT y Sora advierte de profundos cambios en economía, mercado laboral y la sociedad, al tiempo que advierte que debe preservarse los valores democráticos. rel www.meneame.net/story/sam-altman-predice-llegada-superinteligencia-art

eltoloco #4 eltoloco *
Fantasmón como él solo.. {0x1f47b}

www.youtube.com/shorts/pLnyjxgFxew

La burbuja está a puntito de pinchar, y necesita seguir engatusando a los imbéciles de los inversores. En cuanto pinche todos los inversores que entraron tarde en OpenAI se van a ir a TPC, puede que incluso los que entraron pronto. Lo jodido es que igual arrastra a toda la economía detrás..

Gadfly #6 Gadfly
#4 pues ojalá tenga usted razón

ostiayajoder #7 ostiayajoder *
Os doy mi NO PEDIDA opinion:

Estan en mitad de una burbuja terrible, como dice #4, y estan acojonados por que les va a explotar.

Que hacen? Prometen el oro y el moro y q va a ser en superbreves, asi q hay q meter muchisima mas pasta a la de ya o te quedas fuera!!!!

Y veo mucha noticia ultimamente, q es clara propaganda al respecto, como la de compilador incompleto y poco eficiente q hicieron en 2 semanas con solo 20000€ en tokens o el trailer de pelicula tan molon q hicieron tambien bien…   » ver todo el comentario

#12 Eukherio *
#7 O el tío de Microsoft que dijo que en año, o año y medio, se cargan todos los trabajos de oficina. Se huele la desesperación, porque ya no les vale con decir que la IA cuadriplicará productividad, ya necesitan anunciar públicamente que van a volar empleos que es lo que los inversores esperan escuchar.

vvega #10 vvega
#4 Como humorista no tiene precio...

skaworld #3 skaworld *
A ver aclarense, o cambia el paradigma en 6 meses o para 2028 lo q no puede ser es q cada dos semanas salga uno de estos diciendo que pa hoy no pero pa mañana como no empieces a usar su producto se te agriará la leche, arderán tus cosechas y tu pareja te abandonará. Tienen que coordinarse un poco que se ve el plumero
4
#5 Eukherio
#3 El tío está mejorando. A finales de 2024 decía que la AGI era posible en 2025. Ahora ya se da un par de añitos para que no le pille el toro.
2
#9 soberao
#5 Como Musk que lleva anunciando 20 años que pronto estarán en Marte, o como Netanyahu que lleva 30 años anunciando que Irán construirá una bomba atómica dentro de dos semanas.
1
UsuarioXY #11 UsuarioXY
Meneantes prediciendo cosas de economía acto 3, la burbuja de la IA

El acto 1 fue lo de mejor alquilar que comprar vivienda.

El acto 2 el Bitcoin no subirá de 10.000 USD.
2
#2 concentrado
Skynet?
0
#1 Eukherio
Caray, y eso que muchos todavía estábamos abrumados asimilando ese cambio completo de paradigma que supuso GPT-5.
1
#14 lameth
#1 Si te crees que mo ha habodo cambio con la IA es que no has visto nada.
0
Robus #13 Robus
Que la IA esta en pleno hype, lo niegan pocos... ahora, que la IA está aquí para quedarse, no lo duda nadie.
0
#8 AMartian
Hombre, si el objetivo es que haga mejor trabajo que un ejecutivo no hace falta que espere dos años.
Por lo demás...,otro artículo piblicitario
0
Falk #15 Falk
Este tío lo que quiere es más dinero. Está metiendo FOMO a los inversores para que no abandonen el barco.
0

