Sam Altman (OpenAi) alerta sobre la llegada de la "superinteligencia artificial" para 2028: "Obligará a repensar la gobernanza global"

El gurú de la IA con ChatGPT y Sora advierte de profundos cambios en economía, mercado laboral y la sociedad, al tiempo que advierte que debe preservarse los valores democráticos. rel www.meneame.net/story/sam-altman-predice-llegada-superinteligencia-art
La burbuja está a puntito de pinchar, y necesita seguir engatusando a los imbéciles de los inversores. En cuanto pinche todos los inversores que entraron tarde en OpenAI se van a ir a TPC, puede que incluso los que entraron pronto. Lo jodido es que igual arrastra a toda la economía detrás..
Estan en mitad de una burbuja terrible, como dice #4, y estan acojonados por que les va a explotar.
Que hacen? Prometen el oro y el moro y q va a ser en superbreves, asi q hay q meter muchisima mas pasta a la de ya o te quedas fuera!!!!
Y veo mucha noticia ultimamente, q es clara propaganda al respecto, como la de compilador incompleto y poco eficiente q hicieron en 2 semanas con solo 20000€ en tokens o el trailer de pelicula tan molon q hicieron tambien bien… » ver todo el comentario
El acto 1 fue lo de mejor alquilar que comprar vivienda.
El acto 2 el Bitcoin no subirá de 10.000 USD.
Por lo demás...,otro artículo piblicitario