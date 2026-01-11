edición general
"Salvar a la familia en EEUU": porno restringido y premios por cada década casados para diseñar la familia perfecta, según Heritage Foundation

"Salvar a la familia en EEUU": porno restringido y premios por cada década casados para diseñar la familia perfecta, según Heritage Foundation

Un informe del laboratorio de ideas conservador Heritage Foundation, uno de los que más está influyendo en las políticas sociales del presidente de EEUU, Donald Trump, propone una serie de medidas para diseñar la perfecta familia estadounidense: "entrenamientos" intensivos prematrimoniales, premios económicos por cada década casados, veto a las apps de citas o restricciones en el consumo de pornografía. El texto, titulado "Salvar a Estados Unidos salvando a la familia", insta a Trump y a sus legisladores a "salvar y restaurar la familia...

#1 no_soy_un_bot
Ya no vamos a diferenciar EEUU de Irán
#3 lameth
Cagüen la puta, un pedófilo que dijo, literalmente, que no se follaba su hija menor de edad porque era su hija, y viene a enseñar familia.
Y la gente vota esta mierda.
Joder, yo no soy humano.
themarquesito #8 themarquesito
Recordemos que Heritage Foundation son los del Project 2025
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Claro, porque Trump es el ejemplo de familia perfecta.

3 mujeres (curiosamente 2 de ellas no son de origen norteamericano), 2 divorcios y mas cuernos que en una cuadra.
Fj_Bs #9 Fj_Bs
#7 EL nuevo sueño norte americano ser un Zanahorio :roll:
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
Y secuestrar niños de los pobres para dárselos a las familias ricas que no puedan procrear
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Esa serie ya la he visto.
Lord_Cromwell #6 Lord_Cromwell
#2 Wayward Pines, no?
Natxelas_V #10 Natxelas_V
Distingo:
Ayudar a que haya familias, bueno. Meter moralina con la pornografia y redes sociales, malo.
