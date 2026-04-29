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Qué sabemos sobre el acceso de las personas migrantes regularizadas a pensiones de jubilación no contributivas: podrán cobrarlas después de 10 años de residencia legal en España

Qué sabemos sobre el acceso de las personas migrantes regularizadas a pensiones de jubilación no contributivas: podrán cobrarlas después de 10 años de residencia legal en España

Las personas migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, en vigor desde el 16 de abril de 2026, tendrán derecho a una pensión de jubilación no contributiva pasados diez años, ya que deben acreditar ese periodo de tiempo de residencia legal en España antes de optar a esta prestación. Además, dos años tienen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. El derecho a esta prestación, por lo tanto, no será automático. Asimismo, durante el tiempo que dure el cobro de la pensión, deberán...

| etiquetas: inmigración , regularización , pensiones
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3 comentarios
3 0 0 K 77 Bulos
taSanás #1 taSanás
en teoría las no contributivas son para quien ha estado toda la vida aportando (queriendo aunque sea en B, o sin querer) a la economía, ahora con haber estado 10 años en el país, ya cobras...
1 K 17
#2 Leon_Bocanegra *
con diez años en España ya tienen bastante arraigo :troll:


Se me ha pasado por alto que #_1 es un cibervoluntario de derechas y como tal, es lógico que me tenga en el ignore
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Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Podria ser una buena opcion para quien quiera jubilarse regresando a su pais y tener una paga española que alli le cunda bastante aunque creo que no es legal? Habra que buscar la manera
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menéame