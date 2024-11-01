Rust, Go, Python… da igual el lenguaje: los programadores son tan irracionales como los hinchas de fútbol. Y la ciencia explica por qué

Durante años pensamos que la elección de un lenguaje era una decisión técnica. Pero un veterano ingeniero de Google asegura que no lo es: es una cuestión de identidad. La neurociencia confirma que, cuando alguien cuestiona el lenguaje que amamos, nuestro cerebro reacciona igual que si atacaran nuestras creencias políticas o religiosas. La programación, en el fondo, también es tribal.