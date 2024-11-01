edición general
Rust, Go, Python… da igual el lenguaje: los programadores son tan irracionales como los hinchas de fútbol. Y la ciencia explica por qué

Rust, Go, Python… da igual el lenguaje: los programadores son tan irracionales como los hinchas de fútbol. Y la ciencia explica por qué

Durante años pensamos que la elección de un lenguaje era una decisión técnica. Pero un veterano ingeniero de Google asegura que no lo es: es una cuestión de identidad. La neurociencia confirma que, cuando alguien cuestiona el lenguaje que amamos, nuestro cerebro reacciona igual que si atacaran nuestras creencias políticas o religiosas. La programación, en el fondo, también es tribal.

4 1 0 K 58 tecnología
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Python y JavaScript han ido evolucionando para parecerse a java y c++. Y este último también se ha modernizado con librerías potentes, como Java.

Así que todo el mundo hoy en si progama en javaaunque no quiera. xD
1 K 17
#5 kaos_subversivo
#3 no te olvides de los de las pantallas negras negras del mainframe! El COBOL resiste xD
0 K 11
#6 XXguiriXX
En mi caso, cada nuevo lenguaje fue una experiencia maravillosa de descubrimiento. Desde C/C++, pasando por Ensamblador y Ruby, lo último con Haskell.

Eso sí, vi cursos de .NET Core donde los docentes que trabajan o trabajaron en Microsoft de repente se les sale las cosas maravillosas que están haciendo en el mundo Java, por ejemplo los de Netflix xD

Todavía Java comanda la programación empresarial, o por lo menos la innovación.
0 K 12
#1 encurtido
Cuando un directivo dice que va a migrar todo a Rust porque todos hablan de Rust, no está tomando una decisión técnica.

Me parece una decisión loquísima que no he visto jamás. He visto varios cambios de tecnología todos por razones más o menos justificables: encontrar personal más fácil (y barato), ahorrar licencias, rebajar deuda técnica, aceptar que la anterior decisión fue un fracaso, etc.
0 K 8
celyo #2 celyo
#1 una decisión ppr temas económicos no es lo mismo que una decisión técnica.
Pueden ir unidas, pero no tiene por qué.

A lp mejor una decisión técnica es más costosa perp se ajusta más al problema o da más versatibilidad a futuro o menos qiebraderos.
0 K 15
alcama #4 alcama *
#1 #2 Bueno, yo sí lo he visto.
"Usemos Hibernate, que es lo que veo en las ofertas de empleo"
"Usemos Angular, que es muy famoso"
"Usemos NoSQL , que es lo actual"
"Usemos IA"
1 K 23
#7 xosevp *
#4 "Usemos el cerebro" es para otro dia.
0 K 6

