edición general
Rusia recomienda a EEUU luchar contra el narcotráfico desde Manhattan

«La CIA ha recibido permiso para realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Claro, disculpen, pero si Estados Unidos necesita, desea con tanta desesperación desplegar sus agencias de inteligencia para combatir las drogas, el narcotráfico, deberían realizar una operación especial en Manhattan. Ahí es donde está la verdadera desgracia. Está simplemente en todas partes» «Puedes hablar [con la gente] en la calle; te dirán dónde, quién y cómo se distribuye la droga en Nueva York»

etiquetas: maría zajárova , eeuu , narcotráfico , manhattan , cia
comentarios
Supercinexin
deberían realizar una operación especial en Manhattan

Ahí ahí, sin tonterías, duro con esos yupis :troll:
2
Grymyrk
Oye, ¿pero eso de prohibir la droga no va contra la libertad?
1
HeilHynkel
#5

Díselo a Nixon. :roll:
1
Gry
Tests de consumo de cocaína random por Wally Street y al que de positivo que lo encierren un año en Guantanamo para desintoxicarse. :popcorn:
0
ElBeaver
#2 en rusia son más de heroína, pastillas y vodka
1
Suleiman
Más claro el agua, y con parte de razón.
0
Malinke
Porque la noticia viene de RT, que si no, pensaría que tiene sentido. :troll:
0
albx
Mientras haya demanda habrá oferta. Limitando la oferta sólo garantizas subidas de precios.
0
anamabel
Nada de eso falta en Manhattan. Añádele fentanilo y metaanfetamina en cantidades asombrosas, gran cantidad de zombis, y ya tienes un retrato diferencial.
0
ElenaCoures1
"Rusia recomienda"
Dictadura de mierda intentando dar lecciones de algo
0

