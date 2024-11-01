edición general
5 meneos
4 clics
Rusia recluta a extranjeros en condiciones vulnerables para combatir en guerra con Ucrania, dice informe de organizaciones de DD.HH

Rusia recluta a extranjeros en condiciones vulnerables para combatir en guerra con Ucrania, dice informe de organizaciones de DD.HH

Una investigación de FIDH y Truth Hounds denuncia un sistema global de trata de personas presuntamente articulado por Rusia que ha llevado a más de 27.000 ciudadanos de 130 países al frente de batalla. El reporte difundido este miércoles afirma que Moscú utiliza el engaño, la coacción y la explotación de la pobreza para alimentar su maquinaria bélica con personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y jurídica.

| etiquetas: invasión , ucrania , rusia
4 1 1 K 59 actualidad
4 comentarios
4 1 1 K 59 actualidad
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Si a alguien le sorprende esto a estas alturas es que lleva tres años y medio con la cabeza metida en un cubo.
1 K 23
Connect #2 Connect
Valiente idea para ganar. ¿Quién ha sido el lumbreras que así con ese perfil de combatiente cree que va a ganar? O hay un lumbreras o esto está sacado de contexto
0 K 15
ombresaco #4 ombresaco
Los ricos nunca han tenido tendencia a alistarse en la legión extranjera
0 K 11
johel #1 johel *
¿En serio aguien acaba de descubrir que a las guerras se va engañado y que los que mas mueren son los que menos tienen?
Un chiste racista muy viejo que ilustra la validez universal de esa situacino: Un soldado vietcong le pregunta a su general ¿Como distinguimos al enemigo de uno de los nuestros? No te preocupes, tu disparale al negro.
0 K 10

menéame