Rusia recluta a extranjeros en condiciones vulnerables para combatir en guerra con Ucrania, dice informe de organizaciones de DD.HH

Una investigación de FIDH y Truth Hounds denuncia un sistema global de trata de personas presuntamente articulado por Rusia que ha llevado a más de 27.000 ciudadanos de 130 países al frente de batalla. El reporte difundido este miércoles afirma que Moscú utiliza el engaño, la coacción y la explotación de la pobreza para alimentar su maquinaria bélica con personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y jurídica.