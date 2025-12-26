edición general
Rusia y el espacio postsoviético, una relación económica marcada por la guerra

Fracaso, colapso y aislamiento han sido algunos de los términos utilizados estos años por medios y autoridades políticas para describir el estado de la economía rusa, generalmente al margen de la realidad. No han conseguido el objetivo del colapso ruso los 19 paquetes de sanciones impuestos por la Unión Europea, la expulsión del sistema de pago internacional Swift, el cierre del mercado europeo, el veto a las dos grandes productoras de petróleo -Rosneft y Lukoil- y la amenaza de sanciones secundarias a aquellos países o empresas que sigan...

Célebre fue, por ejemplo, la aparición de quesos parmesanos y mozzarella, productos típicos italianos, procedentes de Bielorrusia durante los años de guerra en Donbass, cuando comenzaron las primeras sanciones sectoriales contra la federación Rusa. Teóricamente prohibidos los productos agrícolas de la Unión Europea, Rusia diversificó el mercado y buscó alternativas a los tomates españoles (Marruecos), los plátanos de Canarias (Ecuador), el vino francés (en Cáucaso y el mar Negro) y otros

