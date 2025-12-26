Rusia y el espacio postsoviético, una relación económica marcada por la guerra

Fracaso, colapso y aislamiento han sido algunos de los términos utilizados estos años por medios y autoridades políticas para describir el estado de la economía rusa, generalmente al margen de la realidad. No han conseguido el objetivo del colapso ruso los 19 paquetes de sanciones impuestos por la Unión Europea, la expulsión del sistema de pago internacional Swift, el cierre del mercado europeo, el veto a las dos grandes productoras de petróleo -Rosneft y Lukoil- y la amenaza de sanciones secundarias a aquellos países o empresas que sigan...