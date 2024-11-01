Rusia: el arma secreta que desmantelará Starlink en el espacio

Según informes de inteligencia a los que The Associated Press tuvo acceso, Rusia estaría trabajando en el desarrollo de una nueva arma diseñada para desmantelar constelaciones satelitales. Este sistema generaría nubes de metralla capaces de neutralizar infraestructuras como las de Starlink, vitales para las comunicaciones militares ucranianas. Los informes provienen de servicios de inteligencia de dos países miembros de la OTAN y describen un arma anti-satélites de "efecto-zona". Su propósito sería inundar las órbitas de Starlink...