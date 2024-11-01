edición general
Rusia: el arma secreta que desmantelará Starlink en el espacio

Según informes de inteligencia a los que The Associated Press tuvo acceso, Rusia estaría trabajando en el desarrollo de una nueva arma diseñada para desmantelar constelaciones satelitales. Este sistema generaría nubes de metralla capaces de neutralizar infraestructuras como las de Starlink, vitales para las comunicaciones militares ucranianas. Los informes provienen de servicios de inteligencia de dos países miembros de la OTAN y describen un arma anti-satélites de "efecto-zona". Su propósito sería inundar las órbitas de Starlink...

Supercinexin
Ver cómo Chinarrusia achatarra todos los satélites de Elon apretando dos botones desde Moscú y Beijing será una de las experiencias más satisfactorias de la IIIGM.
5
ochoceros
#1 Pero un síndrome de Kessler puede ser bastante jodido de cara a futuro: es.wikipedia.org/wiki/Síndrome_de_Kessler
4
Supercinexin
#2 Si eso sirve para que además se joda SpaceX por no poder enviar más cuetes y perder clientes porque ya no se pueden poner más satélites, ni tan mal.

Y de paso un poquito de regresión tecnológica, que ya está bien de tanta peliculita de Star Trek cuando ni siquiera hemos solucionado aún el problema del petróleo.
0
TikisMikiss
#7 Me parece genial. Que les tiren unas cuantas bombas nucleares, ellos respondan y así llegaremos a esa ansiada regresión tecnológica. Es más, ve adelantándote y desconecta Internet y Menéame, sé el pionero. Yo te sigo cuando termines.
2
ingenierodepalillos
#28 #29 Falso dilema, se puede tener internet sin dejar la órbita en manos privadas, debería ser más educado y no mandar callar a los demás, que la vergüenza ajena de leer sus contestaciones sin haber entendido lo que está respondiendo, ahora no me la quita nadie.


EDIT: Madure y aprenda a usar el botón de negativo, que no está para mostrar discrepancias ideológicas.
1
TikisMikiss
#30 Pues si no estás usando un ISP estatal te callas. Hay que ser un sinvergüenza para comentar esas cosas usando Internet.
0
ingenierodepalillos
#31 Sigue sin entender lo que han comentado y encima ahora pretende poner en mi boca semejante estupidez, madure y deje de mandar callar con semejante soberbia solo a la altura de su falta de comprensión lectora.
0
TikisMikiss
#32 Que sí, pero que me lo digas con señales de humo, ve dando ejemplo.
0
ingenierodepalillos
#33 ¿Ejemplo de qué?si yo no me he posicionado, pero le voy a dar el gusto, porque su insistencia en la falsa dicotomía es estúpidamente ridícula, el internet global no depende de Starlink; es una red descentralizada basada principalmente en cables submarinos, fibra óptica terrestre y satélites geoestacionarios tradicionales.

Deje de mandar callar a la gente y trate de explicar su postura de manera menos hostil, solo para que cuando se equivoque, como es el caso, no quede como un completo histérico que no sabe por dónde le da el aire, porque seguramente sea más inteligente de lo que está aparentando.
1
TikisMikiss
#35 Y sigues respondiéndome a través de Internet en lugar de con señales de humo. Consejos vendo que para mí no tengo.
0
amusgada
#36 igual porque usa fibra y no un puto satélite de la Space Karen
1
TikisMikiss
#38 Claro, y si no puedes conectarte a fibra, estás en zona sin cobertura y estás en situación de emergencia, etc etc, que te den por culo, claro, que yo ya tengo lo mío.

Es fácil abrir la boca con el pintxo de tortilla aún entre los dientes y el carajillo regurgitando en la garganta, pero aún mejor es callarse la puta boca antes de lanzarse a tirar eructos de cuñao.
0
amusgada
#40 qué coño pintxo de tortilla, intenta fotografiar objetos del espacio profundo, verás qué guay. Como si contemplar los cielos no fuese un patrimonio inmaterial de la humanidad.

Haber hay otras soluciones que no impliquen saturar la órbita baja, otra cosa es que interesen. A las operadoras, digo, que no les sale de la punta del pepino tirar cable en según qué zonas rurales. Pero eso es un asunto muy diferente a permitir que nos jodan el estudio e investigación para la astrofísica.
2
TikisMikiss
#42 Ah, que la gente tiene que dejar de estar comunicada para que puedas hacer fotitos. Venga, negativo y a la cama.
0
ingenierodepalillos
#36 Que no lo pilla, ya lo siento, no puedo aportarle mucho más, pase buen día.
0
TikisMikiss
#39 Ese último mensaje ha sido con señales de humo? Ah, no, que sigue siendo a través de Internet. Pues eso, a pasar buen día y chitón.
0
ingenierodepalillos
#41 Internet ≠ Starlink
Chitón es el planeta de Superlopez, universo del que parece salir usted.
0
eipoc
#2 #3 pues habrá que decirles a los pedófilos genocidas que no lleven al mundo a una tercera guerra mundial, de lo contrario habrá que asumir las consecuencias. Ellos son los culpables, no quien no le queda más remedio que defenderse.
0
kumo
#9 No creí que fueses capaz de llamar pedófilo genocida a Putin. Qué fuerte.

#8 Evidentemente, no tienes ni puta idea de que hablas.
0
Herumel
#12 Grandes afirmaciones requieren grandes pruebas..... esto es meneame hijo ya hace años llevas aquí deberías haber aprendido algo en este tiempo.
Por favor, lee, tampoco creo que estemos tan desalineados...
0
eipoc
#12 claro.  media
0
kumo
#14 Van a sacar un nuevo disco? En vez de Los Tres Tenores tienes a Los Cuatro Dictadores xD

Te recuerdo que de esos 4, uno apoya el casarse con niñas de nueve años. Y otro ha iniciado una guerra en Europa. Y los cuatro desprecian los derechos humanos. Lo mismo le tienes que dar un pensado a tus argumentos ;)
0
eipoc
#18 tú sigue creyendo y repitiendo lo que las agencias de comunicación al servicio de pedófilos genocidas te cuentan. Cualquiera con dos dedos de frente habría de dejado de informarse por esos medios a estas alturas.
0
Ed_Hunter
#2 pero a la altura en la que órbitan los satélites de starlink en diez años se caen de forma natural, volviendo a dejar la órbita limpia.
0
arturios
#1 ¿Pero para qué? si los chinos ya han demostrado que usando los satélites de Elon pueden detectar drones www.elnacional.cat/es/tecnologia/china-desafia-elon-musk-starlink-pued
0
chavi
#1 Ver como nos quedamos encerrados en este planeta para siempre será todo un homenaje a la estupidez humana
0
kumo
Nubes de metralla en órbita... Suena a idea fantástica, espectacular en us cabeza, incluso. como cuando los soviéticos pusieron en órbita al menos una estación armada con un cañón. Imagino que esa nube de metralla sabe discriminar entre los satélites de StarLink y otros objetos espaciales. O que luego mandarán un barrendero a recoger toda esa mierda dando vueltas y creando peligro para cualquier misión espacial.
7
Pacman
#3 planetes. プラネテス

Anime imprescindible sobre esto mismo
es.wikipedia.org/wiki/Planetes
2
kumo
#5 Pues mira, lo conocía de nombre, pero no lo había visto. Le echaré un vistazo.

La Caida del Dragón del Peter F. Hamilton acaba teniendo algo parecido.
1
Pacman
#10 pues yo no conocía ese libro. Anotado, muchas gracias :-D
0
kumo
#16 Ese autor tiene algunos libros de SCI-Fi muy chulos. Yo le conocí por La Estrella de Pandora y Judas Desencadenado que es una saga muy molona.
0
arturios
#5 Imprescindible en todos los sentidos y que los "héroes" sean los basureros que recogen la chatarra espacial para que no moleste tiene su punto, un trabajo que ninguna multinacional quiere hacer y lo consideran superfluo pero que están obligados a llevar a cabo por no se que acuerdos y dedican lo mínimo al personal y al material (¿de que me suena esto?).

Un anime esencial, y además está el juego de descubrir si hay algún fallo en la representación del espacio y las leyes físicas.
0
triste_realidad
#3 A esto venía.
0
Herumel
#3 Tampoco creo que el simio original de Starlink tuviera pensado mandar una roomba allí arriba. O les paramos los pies, o dentro de miles de años cuando el planeta sea inhabitable y tengamos que salir, entonces nos acordaremos de estos hijos de fruta que nos dejaron la mierda para ellos simplemente ser más ricos y tener más poder.
1
plutanasio
#8 en leo todos los satélites acaban desorbitando, no hay que hacer nada. Es en geo donde una una órbita cementerio para cuando un satélite termina su operatividad
0
TikisMikiss
#8 Ve dejando de usar Internet y el móvil y te vas adelantando, campeón. Hasta entonces cállate.
0
Joker_2O
#3 Esa orbita no es estable no? supongo que se limpiará sola en poco tiempo.
0
BloodStar
Haría falta lanzar miles y en órbitas diferentes para inhabilitar toda la constelación.

Además de que no sólo inhabilita los starlink, hacer eso inhabilita toda la órbita baja. La ISS debería ser evacuada.

Además de ser un casus belli...

Es una subnormalidad que no van a hacer, obviamente. Pero hay que mendigar clicks.
2
Cantro
Que un país que tiene 11 husos horarios, y depende de los satélites para gestionarlo, tenga esta idea de bombero me hace pensar que no pasará de ser una nota de prensa
1
salteado3
El artículo lo ha compuesto Chatgpt o al menos lo ha editado. La noticia no cita fuentes reales y todo son comentarios de personas o entidades militares que hacen conjeturas.

Los rusos dicen que no hacen nada de esto.

Una no-noticia en toda regla.
1
amusgada
ElConfiDigital, ése sitio tan basado y con fuentes taaaan buenas :palm:

PS: las pajas mentales de algún colega de las FFSS no cuentan como "análisis geopolítico". Y ése es el tipo de contenido que suele subir el ConfiDigital, invents de "fuentes" sin contrastar.
0
Don_Pixote
#20 igual deberiamos investigar si este "Baneado_por_sincero " y tu sois la misma persona no?

:tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
Curiosamente la misma gracia en 24 horas sin venir a cuento

*un poquito menos de karma, a ver si llegas a un digito
0
Don_Pixote
#_1 luego ya te despiertas y te haces una paja
0
Dav3n
#15 Anda mira, como tú con lo de Kupyansk :troll:
1

