Rusia: el arma secreta que desmantelará Starlink en el espacio

Según informes de inteligencia a los que The Associated Press tuvo acceso, Rusia estaría trabajando en el desarrollo de una nueva arma diseñada para desmantelar constelaciones satelitales. Este sistema generaría nubes de metralla capaces de neutralizar infraestructuras como las de Starlink, vitales para las comunicaciones militares ucranianas. Los informes provienen de servicios de inteligencia de dos países miembros de la OTAN y describen un arma anti-satélites de "efecto-zona". Su propósito sería inundar las órbitas de Starlink...
| etiquetas: satélite , arma , nube , efecto zona
Y de paso un poquito de regresión tecnológica, que ya está bien de tanta peliculita de Star Trek cuando ni siquiera hemos solucionado aún el problema del petróleo.
Haber hay otras soluciones que no impliquen saturar la órbita baja, otra cosa es que interesen. A las operadoras, digo, que no les sale de la punta del pepino tirar cable en según qué zonas rurales. Pero eso es un asunto muy diferente a permitir que nos jodan el estudio e investigación para la astrofísica.
Te recuerdo que de esos 4, uno apoya el casarse con niñas de nueve años. Y otro ha iniciado una guerra en Europa. Y los cuatro desprecian los derechos humanos. Lo mismo le tienes que dar un pensado a tus argumentos
Anime imprescindible sobre esto mismo
es.wikipedia.org/wiki/Planetes
La Caida del Dragón del Peter F. Hamilton acaba teniendo algo parecido.
Un anime esencial, y además está el juego de descubrir si hay algún fallo en la representación del espacio y las leyes físicas.
Además de que no sólo inhabilita los starlink, hacer eso inhabilita toda la órbita baja. La ISS debería ser evacuada.
Además de ser un casus belli...
Los rusos dicen que no hacen nada de esto.
