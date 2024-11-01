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Rufián (ERC) cree que es un "error" llamar fascistas a los votantes de Aliança Catalana y Vox
"Hay mucha gente muy normal que simplemente está enfadada y que le han dicho que el culpable de su situación de precariedad es alguien todavía más débil que él o que ella"
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:
rufián
,
fascistas
,
vox
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aliança catalana
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#1
Garminger2.0
*
Si votas a fascistas, no te sorprendas cuando descubras que sí son fascistas, como parece que les está pasando a muchos en EEUU. Y si votas a sabiendas de que lo son, que no te duela que te llamen fascista.
Y por cierto, si yo soy de izquiedas, mi voto descontento se irá a otros partidos de izquierdas, no a la ultraderecha. Pueden no gustarme ciertos políticos, pero no prostituyo mis principios por ello.
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K
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#8
Autarca
*
#1
"les está pasando a muchos en EEUU"
O en Italia
www.meneame.net/story/meloni-hace-mismo-pedro-sanchez-migracion-pero-e
meneame.net/story/italia-espana-endeudan-nivel-mas-bajo-16-anos-aleman
www.meneame.net/story/steve-bannon-rompe-meloni-afirma-ya-no-puente-en
www.meneame.net/story/italia-reconoce-ahora-delito-feminicidio-castiga
La política es una puñetera broma, las semejanzas entre el gobierno de "extrema derecha" italiano, y de "izquierda moderada" español, asustan
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K
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#4
Quel
Si llamas a todos los animales con pelo; oso panda, acabarás llegando a la conclusión de que España está llena de osos panda.
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#3
cenutrios_unidos
Intentar convencer insultando es un poco estúpido. En eso tiene razón Rufián, puede que sean fachas pero se les puede hacer cambiar.
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#10
JackNorte
*
#3
No es un insulto, ni se intenta convencer a nadie si votas a partidos fascistas sabiendolo que lo son, es la realidad. que no te guste es otra cosa.
La gente cambia cuando ve las consecuencias como en USA, no porque alguien le explique las cosas claras ni de forma educada, porque mientras tu explican ellos te denuncian al ice , hasta que se los llevan a ellos.
A todos los que votaron a Trump y ahora estan arrepentidos no los convencieron los buenos modales , sino el encarecimiento de vida ,…
» ver todo el comentario
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#14
MiguelDeUnamano
#10
Hay mucha gente muy normal que simplemente está enfadada y que le han dicho que el culpable de su situación de precariedad es alguien todavía más débil que él o que ella
Yo diría que sí hay un insulto, otra cosa es que se sientan insultados por ello. Si no son capaces de verlo, como mínimo son "poco listos". Buena parte de ellos habrán pasado parte de su vida votando PP, PSOE, CIU y son incapaces de entender que son votos como los suyos los que han dado forma a este país y a nuestra sociedad, así que buscan la solución "más a la derecha", porque segurísimo que esta vez sí, estos partidos van a mejorar la sociedad.
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#15
JackNorte
*
#14
Es absurdo decir que es mejor no llamarles fascistas mientras dices que no son normales.
O que hay normales y no normales.
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13
#6
VFR
Como me jode estar de acuerdo con Rufián
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#5
uyquefrio
La mesa y los once fascistas...
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#7
Harkon
Mejor subnormales, en este caso estoy de acuerdo con Rufian.
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#12
Borgiano
Ufff, durísimo, a algún meneante le va a explotar la cabeza
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#9
Imag0
Hay gente que simplemente es gilipollas y otros además son fascistas.
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#2
Leconnoisseur
Como también estaban enfadados los votantes del NSDAP en 1932
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#13
Expat_Guinea_Ecuatorial
A dichos votantes les da igual como los llamen
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#16
Archaic_Abattoir
Cierto, no son fascistas, son fachapobres.
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#11
Mltfrtk
Hay que ser cretino para pensar que un perro fascista subnormal te va a votar, cuando en realidad si pudiera te pegaba un tiro en la nuca y te enterraba en una cuneta.
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K
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16
comentarios)
menéame
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Y por cierto, si yo soy de izquiedas, mi voto descontento se irá a otros partidos de izquierdas, no a la ultraderecha. Pueden no gustarme ciertos políticos, pero no prostituyo mis principios por ello.
O en Italia
www.meneame.net/story/meloni-hace-mismo-pedro-sanchez-migracion-pero-e
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La política es una puñetera broma, las semejanzas entre el gobierno de "extrema derecha" italiano, y de "izquierda moderada" español, asustan
La gente cambia cuando ve las consecuencias como en USA, no porque alguien le explique las cosas claras ni de forma educada, porque mientras tu explican ellos te denuncian al ice , hasta que se los llevan a ellos.
A todos los que votaron a Trump y ahora estan arrepentidos no los convencieron los buenos modales , sino el encarecimiento de vida ,… » ver todo el comentario
Yo diría que sí hay un insulto, otra cosa es que se sientan insultados por ello. Si no son capaces de verlo, como mínimo son "poco listos". Buena parte de ellos habrán pasado parte de su vida votando PP, PSOE, CIU y son incapaces de entender que son votos como los suyos los que han dado forma a este país y a nuestra sociedad, así que buscan la solución "más a la derecha", porque segurísimo que esta vez sí, estos partidos van a mejorar la sociedad.