Steve Bannon rompe con Meloni y afirma que ya no es "un puente" entre EEUU y Europa

El exasesor de Donald Trump y figura clave del movimiento MAGA reacciona a la decisión de la primera ministra de no enviar barcos para integrar la flotilla con la que Trump pretende reabrir el estrecho de Ormuz.
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El fascismo, nacio en parte por nostalgia por el sobrevalorado imperio romano.
Pero es obvio que nunca hubo intento serio de revivirlo, ni tampoco habra chances reales.
El resultado es que salen memes, especialmente con ese periodista calvo.
Por cierto, no tenia por que ser primer ministro, pero el cobarde rey italiano, lo hizo para evitar guerra civil