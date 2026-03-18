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Steve Bannon rompe con Meloni y afirma que ya no es "un puente" entre EEUU y Europa

Steve Bannon rompe con Meloni y afirma que ya no es "un puente" entre EEUU y Europa

El exasesor de Donald Trump y figura clave del movimiento MAGA reacciona a la decisión de la primera ministra de no enviar barcos para integrar la flotilla con la que Trump pretende reabrir el estrecho de Ormuz.

| etiquetas: steve bannon , maga , meloni , puente , europa
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4 comentarios
9 0 0 K 135 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Los gringos no quieren aliados, quieren súbditos cipayos lamebotas, como Ayuso, Abascal o Feijoo.
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frankiegth #1 frankiegth *
Meloni representando a la "extrema derecha" Italiana al menos en este tema está demostrando tener criterio propio y luces largas, que no es poco para los tiempos que corren.
3 K 56
azathothruna #3 azathothruna
Italia siempre me hizo gracia.
El fascismo, nacio en parte por nostalgia por el sobrevalorado imperio romano.
Pero es obvio que nunca hubo intento serio de revivirlo, ni tampoco habra chances reales.
El resultado es que salen memes, especialmente con ese periodista calvo.
Por cierto, no tenia por que ser primer ministro, pero el cobarde rey italiano, lo hizo para evitar guerra civil :shit:
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#4 Albarkas
"La respuesta de la italiana fue juntar las yemas de los dedos de su mano derecha y mover la mano de delante atrás sutilmente mientras farfullaba entre dientes: Cazzo!!!" :troll:
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menéame