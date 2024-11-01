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Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas a un ultra que instó en Twitter a asesinar a Pedro Sánchez y María Jesús Montero
Se trata de Manuel García-Baquero Aranda, que se presenta como "propietario", "CEO" y representante legal de la empresa De Muebles Sevilla (De Muebles Sin Competencia SL)
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:
denuncia
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ultra
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rubén sánchez
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#1
Verdaderofalso
Otra indemnización que les va a sacar
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#2
Leon_Bocanegra
*
#1
en este caso no creo. Las amenazas no son contra Rubén Sánchez
Edito. Tb ha amenazado a Rubén.
Me la envainó
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53
#4
Delay
#2
García-Baquero ha pasado de las amenazas a las difamaciones contra Sánchez, acusándole de hasta cuatro delitos. Ante esto, el secretario general de FACUA está estudiando sumar a su denuncia por coacciones y amenazas una demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor.
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#5
concentrado
#1
Nah, por las amenazas a R. Sánchez una pequeña multa y ya está, que es compi. Y por las amenazas a políticos nada, ya que no es el afectado directo.
0
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#3
XtrMnIO
Ojalá todos los perseguidos por los tardofranquistas denunciasen y ojalá diesen con jueces demócratas.
5
K
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#8
Deviance
Joder, no hay una marca de quesos que es García Baquero?
1
K
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#13
konde1313
#8
¿Qué es eso? Eso es queso. ¿Qué queso es?
Peinas canas tú también, eh.
1
K
24
#14
Deviance
#13
jajajaja, pues si, 53 en concreto, pero es que me sonaba totalmente. Que igual no viene al caso del asunto, pero ya te digo . Buena tarde compañero meneante.
1
K
24
#16
Mltfrtk
Otro que ha ganado un boleto de los que reparte Rubén
1
K
27
#12
mente_en_desarrollo
No me fío yo de este Rubén Sánchez.
Se sospecha que le financia la ultraderecha.
4
K
25
#7
cajadecartonmojada
CEO de una tienda de muebles de ocasión
Hay que ver cómo les gustan los titulitos a algunos...
1
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23
#17
Suleiman
*
Me hace gracia, como buen ultra, primero ladra y luego se caga... Llamándole mil veces para que lo retire. Menudo mierda de tío está hecho.
maps.app.goo.gl/RrZMUgzSsWrJDo2y8?g_st=ac
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#18
Cantro
#17
todo el mundo es valiente hasta que empieza la batalla
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#11
Andreham
Yo si fuera la competencia de "De Muebles Sin Competencia SL" me iba planteando hacer testamento, un seguro de vida bueno, poner alarmas... y pasar mucho más tiempo con la familia.
1
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#15
Nividhia
Este es el camino
0
K
15
#10
angelitoMagno
«Lo del PSOE en España es para no dejar vivo a ningún político de ese partido». En otro, «qué poquito les queda de vida Pedro Sánchez no vas a llegar a 2025 vivo si sigues así»
¿Estás son las amenazas a Sánchez y Montero? No pasa de la fase de instrucción.
0
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13
#9
Malinke
Este hombre haciendo lo que tendría que hacer la fiscalía.
0
K
11
#6
HangTheRich
anda mira, de apellido compuesto. Esto ya es para vincular facherio y apellidos compuestos
0
K
10
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18
comentarios)
menéame
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Edito. Tb ha amenazado a Rubén.
Me la envainó
Peinas canas tú también, eh.
Se sospecha que le financia la ultraderecha.
Hay que ver cómo les gustan los titulitos a algunos...
maps.app.goo.gl/RrZMUgzSsWrJDo2y8?g_st=ac
¿Estás son las amenazas a Sánchez y Montero? No pasa de la fase de instrucción.