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Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas a un ultra que instó en Twitter a asesinar a Pedro Sánchez y María Jesús Montero

Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas a un ultra que instó en Twitter a asesinar a Pedro Sánchez y María Jesús Montero

Se trata de Manuel García-Baquero Aranda, que se presenta como "propietario", "CEO" y representante legal de la empresa De Muebles Sevilla (De Muebles Sin Competencia SL)

| etiquetas: denuncia , ultra , rubén sánchez
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Otra indemnización que les va a sacar xD
14 K 156
#2 Leon_Bocanegra *
#1 en este caso no creo. Las amenazas no son contra Rubén Sánchez

Edito. Tb ha amenazado a Rubén.

Me la envainó
3 K 53
Delay #4 Delay
#2 García-Baquero ha pasado de las amenazas a las difamaciones contra Sánchez, acusándole de hasta cuatro delitos. Ante esto, el secretario general de FACUA está estudiando sumar a su denuncia por coacciones y amenazas una demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor.
1 K 27
#5 concentrado
#1 Nah, por las amenazas a R. Sánchez una pequeña multa y ya está, que es compi. Y por las amenazas a políticos nada, ya que no es el afectado directo.
0 K 17
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Ojalá todos los perseguidos por los tardofranquistas denunciasen y ojalá diesen con jueces demócratas.
5 K 52
Deviance #8 Deviance
Joder, no hay una marca de quesos que es García Baquero?
1 K 30
#13 konde1313
#8 ¿Qué es eso? Eso es queso. ¿Qué queso es?

Peinas canas tú también, eh. :-D
1 K 24
Deviance #14 Deviance
#13 jajajaja, pues si, 53 en concreto, pero es que me sonaba totalmente. Que igual no viene al caso del asunto, pero ya te digo . Buena tarde compañero meneante.
1 K 24
Mltfrtk #16 Mltfrtk
Otro que ha ganado un boleto de los que reparte Rubén xD xD xD
1 K 27
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
No me fío yo de este Rubén Sánchez.

Se sospecha que le financia la ultraderecha.
4 K 25
#7 cajadecartonmojada
CEO de una tienda de muebles de ocasión :-P
Hay que ver cómo les gustan los titulitos a algunos...
1 K 23
#17 Suleiman *
Me hace gracia, como buen ultra, primero ladra y luego se caga... Llamándole mil veces para que lo retire. Menudo mierda de tío está hecho.

maps.app.goo.gl/RrZMUgzSsWrJDo2y8?g_st=ac
1 K 23
Cantro #18 Cantro
#17 todo el mundo es valiente hasta que empieza la batalla
0 K 11
Andreham #11 Andreham
Yo si fuera la competencia de "De Muebles Sin Competencia SL" me iba planteando hacer testamento, un seguro de vida bueno, poner alarmas... y pasar mucho más tiempo con la familia.
1 K 18
Nividhia #15 Nividhia
Este es el camino
0 K 15
angelitoMagno #10 angelitoMagno
«Lo del PSOE en España es para no dejar vivo a ningún político de ese partido». En otro, «qué poquito les queda de vida Pedro Sánchez no vas a llegar a 2025 vivo si sigues así»

¿Estás son las amenazas a Sánchez y Montero? No pasa de la fase de instrucción.
0 K 13
Malinke #9 Malinke
Este hombre haciendo lo que tendría que hacer la fiscalía.
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#6 HangTheRich
anda mira, de apellido compuesto. Esto ya es para vincular facherio y apellidos compuestos
0 K 10

menéame