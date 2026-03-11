Rosa Crujeiras, la primera rectora de la Universidad de Santiago en más de 500 años

La matemática Rosa Crujeiras será la nueva rectora de la Universidad de Santiago, con el 61,65% de los votos frente a la profesora de Óptica Maite Flores, quien obtuvo el 34% de los apoyos.
- 61,65%
- 34%
En total ambas suman 95,65% votos del total.
Ambas mujeres.
O a la derecha le da un "jamacuco" por que las mujeres ocupan puestos de poder.
O a la izquierda le da un "jamacuco" por que ya no pueden jugar la carta del patriarcado.
Su propuesta y discurso destacan :
-Una universidad feminista, inclusiva, con énfasis en igualdad, sostenibilidad, transparencia y buen gobierno.
-Atención a la corresponsabilidad, participación comunitaria y vinculación con la sociedad gallega.
Pues parece que esta ahi mas por ideoligia que por meritos...