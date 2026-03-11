edición general
Rosa Crujeiras, la primera rectora de la Universidad de Santiago en más de 500 años

La matemática Rosa Crujeiras será la nueva rectora de la Universidad de Santiago, con el 61,65% de los votos frente a la profesora de Óptica Maite Flores, quien obtuvo el 34% de los apoyos.

PasaPollo #6 PasaPollo
Flipa. En unas elecciones se valora la ideología. A dónde vamos a ir a parar. Nos comen los guoques.
4 K 51
earthboy #1 earthboy
100 contra 1 a que va a pecar de lo mismo que sus 50 inmediatos antecesores varones.
2 K 29
sotillo #2 sotillo
#1 Hombrepordios , dale una oportunidad, después de 500 años ya la merece
0 K 9
EvilPreacher #3 EvilPreacher *
Edito: el comentario que puse aquí iba dirigido a otra noticia {0x1f615}
0 K 11
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
Las dos candidatas con mas votos ...

- 61,65%
- 34%

En total ambas suman 95,65% votos del total.


Ambas mujeres.



O a la derecha le da un "jamacuco" por que las mujeres ocupan puestos de poder.
O a la izquierda le da un "jamacuco" por que ya no pueden jugar la carta del patriarcado.
0 K 11
kastanedowski #5 kastanedowski
Un "rector" tambien puede ser una mujer...

Su propuesta y discurso destacan :

-Una universidad feminista, inclusiva, con énfasis en igualdad, sostenibilidad, transparencia y buen gobierno.

-Atención a la corresponsabilidad, participación comunitaria y vinculación con la sociedad gallega.


Pues parece que esta ahi mas por ideoligia que por meritos...
0 K 10

