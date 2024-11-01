edición general
El robot Moya es capaz de emular al ser humano al 92% en una de sus funciones

Moya, un robot descrito como el primer “robot de IA totalmente biomimético” del mundo. Lejos de los diseños industriales o caricaturescos habituales, Moya se mueve en una zona mucho más delicada: la de los androides que empiezan a parecer —y comportarse— de forma inquietantemente humana. Moya no solo camina, sino que mantiene contacto visual, asiente, sonríe y exhibe microexpresiones faciales que refuerzan la ilusión de presencia humana. De hecho, Moya emula al ser humano al caminar en un 92%

skaworld #4 skaworld
Se ponen a emular a un humano al 92%... y esogen como aspecto a emular... el caminar...

Cagonla puta no voy a ver las robopilinguis en la vida
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#4 Pero hombre de dios, ¿es que quieres una robopilingui impedida? Tendrá que levantarse a coger del bolso el cigarrito de después.
skaworld #7 skaworld *
#5 #6 yo con que pongan unos labios con ruedas me apaño no hace falta q camine solo q ruede
eltxoa #6 eltxoa
#4 Si con verlas te conformas, la IA esta haciendo un buen trabajo creado pilinguis :troll:
maldia #9 maldia
#6 El nombre ya tiene facil rima.
orangutan #11 orangutan
#4 Aún tiene que mover mejor las caderas.
orangutan #3 orangutan
Sólo una función es importante para su éxito comercial.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Que me avisen cuando saquen la versión "P", que mi mujer pasará de estar un 8% contenta a un 92%.
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Uf vaya mierda el rediseño de Meristation
#8 oscarcr80
Trata de arrancarlo por dios!!
#10 To_lo_loco
Reconozco que estamos a un plis de la extinción.
