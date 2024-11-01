El robot Moya es capaz de emular al ser humano al 92% en una de sus funciones

Moya, un robot descrito como el primer “robot de IA totalmente biomimético” del mundo. Lejos de los diseños industriales o caricaturescos habituales, Moya se mueve en una zona mucho más delicada: la de los androides que empiezan a parecer —y comportarse— de forma inquietantemente humana. Moya no solo camina, sino que mantiene contacto visual, asiente, sonríe y exhibe microexpresiones faciales que refuerzan la ilusión de presencia humana. De hecho, Moya emula al ser humano al caminar en un 92%