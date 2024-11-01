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Las risas que nos hacíamos...

Las risas que nos hacíamos...

Contracrónica ficticia en forma de conversación humorística entre Juanma Moreno y Santiago Abascal, antiguos compañeros en Nuevas Generaciones que ahora compiten en la campaña andaluza. En el supuesto dialogo satírico hablan sobre sus diferencias, sus estrategias electorales, las tensiones internas de la derecha y referencias a figuras políticas actuales. Dos viejos amigos que se reencuentran como rivales tanto tiempo después y recuerdan los buenos años de juventud. Pero no habrá piedad en la cruda batalla electoral, aunque sea desde el cariño

| etiquetas: juanma moreno , santi abascal , elecciones , andalucia
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9 comentarios
19 4 0 K 294 actualidad
aupaatu #1 aupaatu *
Ya ves dos inutiles con un futuro incierto dadas sus discapacidardes para sobrevivir en el mundo laboral dirigiendo el futuro economico y social de las comunidades que gobierna el PP .
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#2 Onaj
#1 Siendo justos toda la clase política menos un par de ministros está formada por personas de futuro incierto.

Ya vimos cómo huyeron de Podemos los que valían. Entraron a la política al mitad de su carrera y se sorprendieron
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Anfiarao #5 Anfiarao *
#2 según tú, ¿quiénes son los de Podemos que valían y huyeron?
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Gotsel #8 Gotsel
Currantes.
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autonomator #6 autonomator
Dos inútiles egregios.
No han dado un palo al agua en su vida.
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reithor #4 reithor
Un diálogo muy culto para ser de estos dos elementos.
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#3 unocualquierax
Buenísimo el artículo.
Mientras lo leía, parecía estar escuchándolos. xD
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#7 Galton
La película se titula: "Dos fachas muy fachas."
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Rixx #9 Rixx
Hicieron la mili en el mismo cuartel que Trump :-D
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menéame