Las risas que nos hacíamos...

Contracrónica ficticia en forma de conversación humorística entre Juanma Moreno y Santiago Abascal, antiguos compañeros en Nuevas Generaciones que ahora compiten en la campaña andaluza. En el supuesto dialogo satírico hablan sobre sus diferencias, sus estrategias electorales, las tensiones internas de la derecha y referencias a figuras políticas actuales. Dos viejos amigos que se reencuentran como rivales tanto tiempo después y recuerdan los buenos años de juventud. Pero no habrá piedad en la cruda batalla electoral, aunque sea desde el cariño