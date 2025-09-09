·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10862
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
6627
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
8750
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
4113
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3578
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
572
El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones de dinero público al hospital de Torrejón que 2 meses después buscaría beneficios de ‘4 o 5 millones’ rechazando pacientes:“Está en práctica insolvencia”
517
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
485
El Gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años
489
¡Así se hunde lo público! El negocio detrás del colapso sanitario
497
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría “en profundidad”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
139
meneos
366
clics
La riqueza de los multimillonarios españoles se dispara más de un 21% en el último año
Un total de ocho personas adquirieron el estatus de 'ultrarrico' en el país, elevando la cifra a un total de 32 personas.
|
etiquetas
:
economia
,
riqueza
67
72
0
K
370
actualidad
81 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
67
72
0
K
370
actualidad
Comentarios destacados:
#8
#3
alcama es que tiene un cuñao con un chalet con piscina y ya se cree que está cerca de la ultrarriqueza
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
jonolulu
#3
alcama es que tiene un cuñao con un chalet con piscina y ya se cree que está cerca de la ultrarriqueza
24
K
236
#24
Josecoj
#8
Lo mejor de todo que alcama es incluso más cuñado que su propio cuñado
5
K
60
#25
Leon_Bocanegra
#24
si, pero eso alcama no lo sabe, porque tiene a su cuñado y a trece miembros más de su familia en el ignore. Y claro, así no se entera de nada.
8
K
80
#34
Josecoj
#25
Lleva a rajatabla lo que la ignorancia es la clave de la felicidad y lo demuestra en cada comentario
3
K
26
#26
jonolulu
#24
¿Qué fue antes? ¿el cuñao o el cuñao del cuñao?
2
K
24
#32
Josecoj
#26
No se sabe. Ahí ha debido producirse una paradoja espacio tiempo que no entendería no Hawking
3
K
33
#66
pirat
#32
Encima llama "pesao" a los demás...
0
K
9
#29
HeilHynkel
#8
Sí, pero de estas.
5
K
65
#69
sivious
#29
"Masivo bro"
0
K
7
#30
valandildeandunie
#8
Como mucho lo tendrán sus cuidadores. Que ese vive a base de paguitas
0
K
15
#40
Eukherio
*
#8
Nah, él ha nacido para cuñado, no dejaría que otro le robase el papel. Yo sospecho que le falta familia para poder cuñadear él mismo, y por eso anda por redes.
0
K
8
#19
Morrison
*
¿Pero los ricos no se iban a llevar su dinero fuera porque tenemos un gobierno socialcomunista y nos íbamos a morir de hambre porque no dispondríamos de sus migajas?
10
K
119
#1
alcama
A ver si gobierna una opción progresista de izquierdas que evite estás desigualdades... jajajajaja
24
K
99
#2
Flogisto
#1
Dios te oiga.
5
K
64
#6
alcama
#2
Sí, porque los gobiernos de coalición progresista nunca defraudan
4
K
-21
#13
Flogisto
#6
Mientras eviten las desigualdades, que coalicen lo que quieran.
0
K
10
#14
alcama
#13
Sí,eso quieren que pienses
2
K
4
#18
Flogisto
#14
¿Quién?
0
K
10
#77
ElmaEscobar
#18
Los que no son él
0
K
7
#47
omega7767
#6
PSOE es la mayoría de esta coalición y no es de izquierdas. Por supuesto que defrauda
1
K
19
#3
alkalin
#1
¿la gracia donde está?
Me cuesta creer que un ultrarrico se dedique a comentar en meneame.
7
K
81
#16
sotillo
#3
Lo hacen sus lacayos, como la Ayuso con la cuenta del chucho de la Marquesa
1
K
22
#36
Feliberto
#3
Cuando le dan permiso en el centro psiquiátrico se mete en meneame a soltar alucinaciones.
0
K
10
#37
eipoc
*
#3
la gracia está en pensar que PSOE o Podemos son izquierda y ver cómo la gente se empeña en repetirlo, cuando la realidad nos golpea una y otra vez.
0
K
10
#43
Mikhail
#37
No claro, izquierda es Vox que descienden de los nostálgicos del Nacional-SOCIALISMOOOORRRLLLL.
0
K
8
#44
eipoc
#43
para ser republicano poco sabes de política.
Izquierda podrá ser el comunismo, pero Podemos es socialdemocracia. Te han colado la ventana de Overton.
0
K
10
#41
JotaMcnulty
*
#1
es lo que ha traido este gobierno... importar esclavitud para llenar el bolsillo de los más ricos. Generando todavía más desigualdad. Haz que pase.
1
K
8
#72
Andreham
#41
¿Entonces el problema son "los esclavos" o el que esclaviza?
0
K
8
#73
chemari
#41
este gobierno no. Este sistema economico. Con los otros colores políticos sería igual. Hay que cambiar el sistema de raíz y eso no lo van a hacer los partidos tradicionales.
0
K
10
#46
Justiciero_Solitario
#1
El problema no es que cada vez haya mas ricos, el problema es que cada vez hay mas pobres.
0
K
10
#62
llorencs
*
#46
No hay más ricos. Los ricos son más ricos. Es decir, esos que eran ricos, ahora lo son más.
Y la razón de ese problema es muy simple, porque el estado del bienestar es cada vez más inexistente.
0
K
10
#74
chemari
#46
para que haya un rico tiene que haber muchos pobres. Es un juego de suma cero.
0
K
10
#48
miraqueereslinda
*
#1
el tema es que, por lógica, son los empresarios que arriesgan su capital quienes tienen posibilidades reales de aumentar su riqueza significativamente. Quien no tiene opciones es el empleado que trabaja para ese empresario por un salario y sin arriesgar su capital.
Si no existieran empresarios no existiría el empleo.
Y si muchos de esos emprendedores no consiguen tirar adelante e incluso acaban arruinados, es en gran medida por la exagerada carga fiscal que están sufriendo.
1
K
15
#60
AntiTankie
#48
Muchos emprendedores apuestan por proyectos que no tienen éxito.
0
K
6
#63
miraqueereslinda
*
#60
eso nadie lo discute. He dicho que el hecho de tener que pagar un 50% aproximado, entre impuestos de sociedades, impuestos a las nóminas de los trabajadores, impuestos municipales y otros impuestos aleatorios según su actividad, afecta en gran medida.
0
K
9
#68
AntiTankie
#63
en muy pocos países no tendrás esas tasas
0
K
6
#76
miraqueereslinda
*
#68
cierto, pero dos apuntes a ese aspecto.
El primero, cuan brusco ha sido el aumento en los últimos años.
El segundo, la relación con los salarios.
Y bueno, un tercer punto, ya que gran parte de los empresarios son autónomos. España es de los países con peores condiciones para ellos.
www.autonomosyemprendedor.es/articulo/autonomos/espana-figura-peores-p
Y para mí la guinda del paste es cómo se utilizan esos impuestos. Que desde luego no es para mejorar los servicios públicos.
0
K
9
#51
borre
#1
La mentalidad de esclavo haciendo acto de presencia.
0
K
10
#61
DonaldBlake
#1
Hay que estar muy a la derecha para pensar que este gobierno es progresista. Si no necesitasen a Junts/PNV, aún.
0
K
8
#79
Alfon_Dc
#1
Para eso, hay que votarlos.. o nonvitarlos y organizarse..
0
K
7
#81
XcUl10
#1
el PSOE no es de izquierdas ni es progresista. Lo poco bueno que se ha hecho es gracias a los otros partidos.
0
K
6
#9
eipoc
Recordad, trabajad con todo vuestro esfuerzo, que vuestro patrón os lo recompensará con más trabajo. Mientras ellos comprarán viviendas para alquilar y exprimir a sus inquilinos, que no se compran solos.
3
K
54
#31
angelitoMagno
*
Decidle a ChatGPT, 10, (que a mi me tiene bloqueado) que si, que el gobierno subió los impuestos a los ricos.
El impuesto de grandes fortunas obliga a pagar un 57% más a los más ricos
cadenaser.com/nacional/2025/09/09/el-impuesto-de-grandes-fortunas-obli
En contra de los gobiernos autonómicos del PP, que se oponían. Hasta que el gobierno central hizo la jugada de que si no lo recaudaban las autonomías lo recaudaba al estado…
» ver todo el comentario
3
K
51
#38
Morrison
#10
Porque se los han subido, no?
De momento se los han duplicado desde 2018.
También te lo explica
#31
que lo tienes bloqueado
2
K
34
#49
Ludovicio
*
#31
Para eso sirve el ignore, para evitar que te tiren argumentos pobres con datos reales.
0
K
11
#50
angelitoMagno
#49
Lo divertido es que yo puedo leerle y dejarle en evidencia sin que él lo sepa
1
K
24
#55
Ludovicio
#50
Si pero se pierde la estructura de la conversación facilitando que la gente lea sus argumentos sin leer las falsaciones.
Por eso creo que el ignore debería dejar citar. Solo debería no mostrarselo al ignorante.
2
K
34
#33
ur_quan_master
La culpa de que cada vez el resto seamos más pobres es de los inmigrantes, no de los acaparadores y sus megafortunas.
3
K
47
#53
Justiciero_Solitario
*
#33
Pensar que existe gente pobre porque hay gente rica es como pensar que hay personas enfermas porque existen personas sanas.
La economía real no funciona como un juego de suma cero, tipo Monopoly, donde lo que uno gana es por que otro lo pierde. La riqueza se genera, puede ampliarse y distribuirse de múltiples formas. Reducir la desigualdad no pasa por asumir que la riqueza de unos provoca la pobreza de otros, sino por analizar cómo se crean las oportunidades, cómo se reparten y qué mecanismos existen para que más personas puedan acceder a ellas.
0
K
10
#57
ur_quan_master
*
#53
vale, pues analizarlo como te de la gana y cuando veas que el problema es que el sistema está favoreciendo la acumulación de riqueza de los más ricos y el empobrecimiento de los más pobres, me avisas.
0
K
11
#59
Ludovicio
*
#53
No se trata de pensar que hay gente pobre porque hay gente rica.
Se trata de pensar que es injusto que haya gente rica mientras haya un pobre.
Porque en ese caso si: El rico le está robando al pobre.
0
K
11
#65
Morrison
#59
Y además en este caso no es gente rica, es gente superrica, que es aún peor.
1
K
21
#23
Morrison
#22
Pues sí, y más que deberían subir.
2
K
33
#5
YSiguesLeyendo
Yolanda, Pedro, gracias a vosotros ya no necesitamos que gobiernen los nuestros para que nos vaya bien. Gracias por pensar en España
(riqueza y desigualdad propia de dictaduras, como en la que IDA dice que viven estos ricachones)
2
K
32
#28
Morrison
#5
Desde que entró este gobierno se ha duplicado la contribución de las grandes fortunas en impuestos.
10
K
100
#52
cosko
#28
Ojo, que si en un año la fortuna se eleva un 21 % (la capacidad de generar renta vamos a suponerla proporcional), es posible que en 5 años esté cerca de duplicarse y en 9 casi cuadruplicarse.
En ese caso, que la contribución se haya duplicado tampoco es algo tan sorprendente, incluso puede ser deficiente.
1
K
9
#54
Morrison
#52
No es que sea sorprendente es que si antes les bonificaban el 100% del impuesto es normal que ahora se recaude lo que está estipulado. ¿Que tendrían que subir los impuestos? Pues sí, pero de momento se ha duplicado.
2
K
26
#58
IsraelEstadoGenocida
#52
Las causas por las que ha aumentado la contribución están explicadas en la imagen que ha puesto
#28
.
Hasta 2023, la mayoría de las CCAA (sobre todo las gobernadas por el PP), bonificaban en su práctica totalidad el impuesto al patrimonio.
En 2023 el Gobierno propone y el Congreso aprueba el ITSGF (Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas), imponiendo un gravamen similar al IP.
A partir de 2023, las CCAA dejan de bonificar el IP ya que no pueden ahorrarse el impuesto, por lo menos el dinero queda en arcas de las CCAA y pueden repartirlo como consideren, por ejemplo, al grupo Quirón en Madrid.
1
K
20
#56
imaginateca
#28
Hombre, el impuesto se aplica a partir de los 700.000 euros en patrimonio. Eso no es una gran fortuna. Sospecho que ahí está contribuyendo mucho rico, no digo que no, pero las grandes fortunas no contribuyen tanto porque lo tienen distribuido de tal manera que se van librando por aquí y por allá.
0
K
10
#64
Morrison
#56
Es a partir de los 3.000.000€.
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-22684
Además, se crea el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que se configura como un impuesto complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, de carácter estatal, no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas (CC.AA.), para gravar con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a 3.000.000 de euros.
0
K
10
#78
maria1988
#56
Bueno, eso depende de la región, en muchas el mínimo exento es más alto, o no cuenta la vivienda principal.
0
K
10
#11
ombresaco
32 personas, 8 de las cuales son nuevas, y en el artículo solo nombran a Amancio Ortega
2
K
30
#15
sotillo
Pues fíjate que por esto no me explico cómo este gobierno no tiene ningún apoyo entre los ricos, mira que es raro, raro,raro
1
K
22
#17
jonolulu
#12
#15
Supongo que te ha metido en ignore algún ignorante. Alcama probablemente (también me tiene)
1
K
15
#27
jdmf
Si los ricos son más ricos y cada vez hay más ricos, eso significa que el mercado laboral está cada vez más precarizado.
0
K
11
#10
ChatGPT
Supongo que debemos alegrarnos, este gobierno lleva 7 años diciendo que va a subirle los impuestos a los ricos,’por tanto que ganen más los ricos nos beneficia a todos…
Porque se los han subido, no?
0
K
11
#21
Morrison
#10
No es incompatible que les suban los impuestos y que sus fortunas crezcan.
3
K
66
#22
ChatGPT
#21
no he dicho que lo sea.
He dicho que si se le han subido, debemos alegrarnos de que ganen más, nos beneficiamos todos
0
K
11
#70
MADMax2
qué los cocine Arguiñano "Rico, rico!
0
K
10
#75
chemari
La economía va como un tiro! Veis?
0
K
10
#12
sotillo
Coño, no pides tú nada, con lo agusto que está el personal con los señoritos
0
K
10
#7
Katos
Veis como Pedro Sanchez esta haciendo las cosas bien.
Si los de VOX cuando gobiernen van a favorecer a los más ricos... a cuanto se irá su riqueza un 90%?.
Ni el comunista de Sanchez a podido luchar contra los ricos.
0
K
10
#20
Leon_Bocanegra
#7
si, a Sanchez le sale el comunismo por las orejas. Creo que fuera de España le llaman Mao Tse-Sánchez.
4
K
52
#45
Templetonpeck
#20
Mao Tsan Chez
1
K
18
#42
JotaMcnulty
#7
le falta un genocidio para poder tener ese título
0
K
9
#67
pirat
Como el IVA
0
K
9
#71
pirat
Estos mismos empresarios reconocen que les va bien y que un gobierno regre que no priorice el bienestar de la población, provocará que se resientan los resultados.
0
K
9
#80
sting
¿Y quién gobierna en España? Sí, PSOE. Aún no os dáis cuenta que el PSOE es lo peor que hay? El problema es que con el PP o cualquier otro ocurriría lo mismo, porque España no tiene soberanía, se vendió a Europa y al anglosionismo.
Por otro lado, el problema no es que los ricos sean ricos, el problema es que los pobres son pobres.
0
K
9
#4
CharlesBrowson
Normal con tanta chistorra, tanta fulana enchufada y vete a saber quiénes más normal que se vayan forrando...a nuestra costa y a saber cuanto de nuestros impuestos
0
K
7
#35
vituwaf
Todo político que no esté subiendo los impuestos a los muy ricos, no es de izquierdas. Da exactamente igual lo que él diga ser.
Si además dice cosas de los gays, y los inmigrantes y no sé qué de las mujeres, entonces, encima, es un progre.
0
K
7
#39
rodriarevalo
A la vez que la precariedad aumenta. Nada nuevo bajo el sol español.
0
K
6
Ver toda la conversación (
81
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sí, pero de estas.
Me cuesta creer que un ultrarrico se dedique a comentar en meneame.
Izquierda podrá ser el comunismo, pero Podemos es socialdemocracia. Te han colado la ventana de Overton.
Y la razón de ese problema es muy simple, porque el estado del bienestar es cada vez más inexistente.
Si no existieran empresarios no existiría el empleo.
Y si muchos de esos emprendedores no consiguen tirar adelante e incluso acaban arruinados, es en gran medida por la exagerada carga fiscal que están sufriendo.
El primero, cuan brusco ha sido el aumento en los últimos años.
El segundo, la relación con los salarios.
Y bueno, un tercer punto, ya que gran parte de los empresarios son autónomos. España es de los países con peores condiciones para ellos.
www.autonomosyemprendedor.es/articulo/autonomos/espana-figura-peores-p
Y para mí la guinda del paste es cómo se utilizan esos impuestos. Que desde luego no es para mejorar los servicios públicos.
Para eso, hay que votarlos.. o nonvitarlos y organizarse..
El impuesto de grandes fortunas obliga a pagar un 57% más a los más ricos
cadenaser.com/nacional/2025/09/09/el-impuesto-de-grandes-fortunas-obli
En contra de los gobiernos autonómicos del PP, que se oponían. Hasta que el gobierno central hizo la jugada de que si no lo recaudaban las autonomías lo recaudaba al estado… » ver todo el comentario
De momento se los han duplicado desde 2018.
También te lo explica #31 que lo tienes bloqueado
Por eso creo que el ignore debería dejar citar. Solo debería no mostrarselo al ignorante.
La economía real no funciona como un juego de suma cero, tipo Monopoly, donde lo que uno gana es por que otro lo pierde. La riqueza se genera, puede ampliarse y distribuirse de múltiples formas. Reducir la desigualdad no pasa por asumir que la riqueza de unos provoca la pobreza de otros, sino por analizar cómo se crean las oportunidades, cómo se reparten y qué mecanismos existen para que más personas puedan acceder a ellas.
Se trata de pensar que es injusto que haya gente rica mientras haya un pobre.
Porque en ese caso si: El rico le está robando al pobre.
En ese caso, que la contribución se haya duplicado tampoco es algo tan sorprendente, incluso puede ser deficiente.
Hasta 2023, la mayoría de las CCAA (sobre todo las gobernadas por el PP), bonificaban en su práctica totalidad el impuesto al patrimonio.
En 2023 el Gobierno propone y el Congreso aprueba el ITSGF (Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas), imponiendo un gravamen similar al IP.
A partir de 2023, las CCAA dejan de bonificar el IP ya que no pueden ahorrarse el impuesto, por lo menos el dinero queda en arcas de las CCAA y pueden repartirlo como consideren, por ejemplo, al grupo Quirón en Madrid.
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-22684
Además, se crea el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que se configura como un impuesto complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, de carácter estatal, no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas (CC.AA.), para gravar con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a 3.000.000 de euros.
Porque se los han subido, no?
He dicho que si se le han subido, debemos alegrarnos de que ganen más, nos beneficiamos todos
Si los de VOX cuando gobiernen van a favorecer a los más ricos... a cuanto se irá su riqueza un 90%?.
Ni el comunista de Sanchez a podido luchar contra los ricos.
Por otro lado, el problema no es que los ricos sean ricos, el problema es que los pobres son pobres.
Si además dice cosas de los gays, y los inmigrantes y no sé qué de las mujeres, entonces, encima, es un progre.