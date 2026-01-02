Rifirrafe entre Gian, el joven viral en redes por decir que votaría a Vox siendo gay, y un diputado de Sumar: "te quieren quitar la democracia"  

Gian preconiza que Vox respalda a los homosexuales: "es el único partido que va en contra de la inmigración ilegal musulmana, la que viene aquí a decirme que no me puedo besar con un hombre en la calle", señala. González le responde que respeta sus "argumentos", pero no cree que las políticas LGTBI que plantea Vox en la Comunidad Valenciana defienda sus "intereses". "No caigas en manos de los que te quieren quitar la democracia", le traslada el diputado al joven.