Rifirrafe entre Gian, el joven viral en redes por decir que votaría a Vox siendo gay, y un diputado de Sumar: "te quieren quitar la democracia"  

Gian preconiza que Vox respalda a los homosexuales: "es el único partido que va en contra de la inmigración ilegal musulmana, la que viene aquí a decirme que no me puedo besar con un hombre en la calle", señala. González le responde que respeta sus "argumentos", pero no cree que las políticas LGTBI que plantea Vox en la Comunidad Valenciana defienda sus "intereses". "No caigas en manos de los que te quieren quitar la democracia", le traslada el diputado al joven.

Battlestar #3 Battlestar
Aunque no compartas su conclusión creo que votar por lo que cada uno considera lo "menos malo" de lo que hay tiene lógica.
Votar a alguien que no quiere que te puedas casar suena mejor que votar a alguien que quiere colgarte por los huevos por besarte en publico con otro hombre.

El problema que veo es que no sé como carajos ha llegado a concluir que esa es la disyuntiva. Si llega el día que hay un partido que tenga en el programa colgarte por los huevos por besarte en publico con otro hombre, pues vale.

Pero ahora mismo la disyuntiva es entre alguien que no quiere que te puedas casar y alguien que si quiere que te puedas casar. Y ambos dos condenan que haya gente que quiera colgarte por los huevos por besarte en publico.
#14 guillersk
#3 no, uno no solo no lo condena sino que felicita el ramadan
ur_quan_master #7 ur_quan_master
" Vota a VOX! No volverás a votar a otros!"

Podían ir con este slogan honesto a las elecciones.
cabobronson #2 cabobronson
Solo necesita cuatro años de Abascal, ya verías cómo cambia de parecer.
#13 solojavi
#2 De acuerdo, pero que gobierne esos 4 años el portal de su escalera. El resto de españoles no tenemos por qué sufrir las consecuencias porque a un gay no le gusten los musulmanes.
Olepoint #9 Olepoint
Vamos a ver, que imbéciles existen de toda condición sexual.

Un "gay", que vote a VOX es imbécil por deficinión. Lo mismo ocurre si vota al PP, a la historia (DATOS) me remito.
DORO.C #11 DORO.C
#9 Hay que buscar un termino con gancho para eso eh. Como lo de fabrapobres, pero para gays. :troll:
Dene #15 Dene
#11 gaylipollas??
Olepoint #17 Olepoint
#11 No te preocupes, que lo de imbécil es más que suficiente, no creo que sea una "ideaca" buscar un término basado en la condición sexual de alguien y su imbecilidad.
Tachy #10 Tachy
"Los tiempos difíciles crean hombres fuertes; los hombres fuertes crean tiempos fáciles; los tiempos fáciles crean hombres débiles; y los hombres débiles crean tiempos difíciles". Adivinen en qué punto estamos ahora.
ur_quan_master #16 ur_quan_master
#10 ¿ Y que hacen las mujeres mientras?
Tachy #18 Tachy
#16 He copiado la frase tal cual fue escrita por el autor. Te la traduzco para una mejor comprensión: "Los tiempos difíciles crean seres humanos fuertes; los seres humanos fuertes crean tiempos fáciles; los tiempos fáciles crean seres humanos débiles; y los seres humanos débiles crean tiempos difíciles".
Torrezzno #4 Torrezzno
Algo de razón tiene con los religiosos radicales, pero la iglesia católica hasta hace poco decía lo mismo
tul #5 tul
#4 hasta hace poco no, sigue diciendo exactamente lo mismo
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 bueno los últimos dos papas eran más abiertos
tul #8 tul
#6 de boquilla si, pero a la hora de la verdad seguian siendo igual de reaccionarios que los anteriores y seguian protegiendo y ayudando a evadir la accion de la justicia a los follacrios que tienen entre sus filas.
taSanás #1 taSanás
Qué manía tiene la gente de votar mal. Si votase bien, la democracia sería maravillosa!
#12 fremen11
Este chaval es tonto de cojones, cuando te muelan a palos al grito de maricón de mierda, luego llorarás.......
