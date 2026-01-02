Rifirrafe entre Gian, el joven viral en redes por decir que votaría a Vox siendo gay, y un diputado de Sumar: "te quieren quitar la democracia"  

Gian preconiza que Vox respalda a los homosexuales: "es el único partido que va en contra de la inmigración ilegal musulmana, la que viene aquí a decirme que no me puedo besar con un hombre en la calle", señala. González le responde que respeta sus "argumentos", pero no cree que las políticas LGTBI que plantea Vox en la Comunidad Valenciana defienda sus "intereses". "No caigas en manos de los que te quieren quitar la democracia", le traslada el diputado al joven.
Votar a alguien que no quiere que te puedas casar suena mejor que votar a alguien que quiere colgarte por los huevos por besarte en publico con otro hombre.
El problema que veo es que no sé como carajos ha llegado a concluir que esa es la disyuntiva. Si llega el día que hay un partido que tenga en el programa colgarte por los huevos por besarte en publico con otro hombre, pues vale.
Pero ahora mismo la disyuntiva es entre alguien que no quiere que te puedas casar y alguien que si quiere que te puedas casar. Y ambos dos condenan que haya gente que quiera colgarte por los huevos por besarte en publico.
Podían ir con este slogan honesto a las elecciones.
Un "gay", que vote a VOX es imbécil por deficinión. Lo mismo ocurre si vota al PP, a la historia (DATOS) me remito.