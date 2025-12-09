edición general
Ribera Salud "lamenta la filtración", niega malas prácticas entre sus profesionales y achaca la polémica al "clima de crispación política"

El presidente del Grupo Ribera ha negado cualquier tipo de instrucción dada desde la empresa a los profesionales del Hospital de Torrejón.

reivaj01
Y lo ha dicho sin soltar una sola carcajada.
Ese tío es un crack.

Dragstat
#1 las trolas que sueltan, y nos tragamos, constantemente hoy en día provoca esto, que cada vez sean más gordas y ridículas porque cuela.

Antipalancas21
#1 Tiene otro nombre que le pega mas empieza por H y sigue por P.

luspagnolu
Diría que es imposible tener menos vergüenza pero seguro que me equivoco. Lo único que lamenta es la filtración que deja claro su modelo de negocio. En fin.

Verdaderofalso
Suena a: nos han pillado

carakola
Crispación política... HDP.

Antipalancas21
#3 Ellos son parte de esa crispación, con sus malas artes en la sanidad publica.

Asimismov
#4 y la justicia, a la que han recurrido para retrasar la reversión del hospital de Alzira o para perseguir a Mónica Otra.

kumo
Parece que lo que lamenta es que les hayan pillado. Si el mal menor es que haya un sistema mixto en algunas partes, la administración debe auditarlo constantemente, porque una empresa privada siempre está para ganar pasta.

Malinke
Si no hay ningún problema, ¿por qué lamenta la filtración?

pepel
Ribera Salud, otro ciudadano particular.

Arzak_
Efectivamente todos los desmanes y corruptelas del PP son culpa de Sancho Pérrez. 8-D


