Reyes Rigo y otros cuatro miembros de la flotilla a Gaza viajan ya de vuelta a España

Los cinco últimos miembros de la flotilla retenidos por Israel, incluida la activista Reyes Rigo , ya viajan camino a España, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. De esta forma ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel.
Vamos, que me creo más la versión de personas que han estado allí que de un estado que ha convertido la mentira (y un genocidio) en su razón de ser.
Y así vamos
Desconfiar de la veracidad de las fuerzas de un estado que lleva justificando sus atrocidades con mentiras y argumentos religiosos ( que son mentiras o fantasías, cada uno que elija) más de medio siglo, ¿tu crees que es sesgo? A mí me parece la hipótesis más sensata y probable independientemente de la ideología que uno tenga.
Bueno, lo de los túneles de Hamás, la enésima mentira de Israel
Reportado por bulo, aunque tranquilo que la administración no ve con malos ojos esas afirmaciones
Es justo lo contrario que tras una agresión a un policía o enfermero te dejen abandonar el país con seguridad afirma que no son lo que piensas y que son.
Genocidas si. Pero lo que insinúas as absurdo.
Yo los hubiera tenido allí más tiempo pero comprendo la postura de Israel de devolverlos cuanto antes de no quererse quedar con esos parásitos en su país. Devolviénoslos hacen más daño a Europa. Y encima cuestan dinero ya que hay que darlos de comer y custodiarlos.
Yo los hubiera los hubiera deja en Palestina para que luchasen por Hamás y Palestina.
Pero estos de la flotilla son........
Yo entiendo que exista gente facha, racista, machista, homófoba o clasista. No todos hemos tenido la suerte de ser criados en hogares donde había libros, amor y respeto, y muchos de los que no tienen esta suerte no reúnen las tremendas capacidades necesarias para llegar a ser un adulto mejor que quienes te han criado. Lo que me sigue maravillando es la necesidad que tienen de ir a morir en colinas en las que cualquier facha, racista, machista, homófobo o clasista con dos dedos de frente tiene claro que no hay absolutamente nada que ganar y sí muchísimo que perder.
Lo de los túneles de Hamás debajo de un hospital se ha demostrado mentira y fue la excusa para el bombardeo que habían hecho el día anterior sobre el hospital más importante de toda la franja.
Errónea, no fue ningún español.
