Reyes Rigo y otros cuatro miembros de la flotilla a Gaza viajan ya de vuelta a España

Los cinco últimos miembros de la flotilla retenidos por Israel, incluida la activista Reyes Rigo , ya viajan camino a España, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. De esta forma ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel.

38 comentarios
wildseven23 #3 wildseven23
#2 Según miembros de la flotilla que estaban presentes, indican que eso es completamente falso. Entre el Gobierno de Israel, y miembros presentes de la flotilla, me creo más a los segundos.
ChatGPT #10 ChatGPT
#3 tu puedes creer lo que quieras. Pero afirmar que es verdad o es mentira es simplemente sesgo.
wildseven23 #16 wildseven23
#10 Evidentemente es un sesgo, pero un sesgo basado en hechos objetivos. Israel lleva años y años mintiendo a todo el mundo, pagando publicidad en medios (o, directamente, dándoles dinero de forma directa) para crear noticias falsas.

Vamos, que me creo más la versión de personas que han estado allí que de un estado que ha convertido la mentira (y un genocidio) en su razón de ser.
ChatGPT #23 ChatGPT
#16 “un sesgo basado en hechos objetivos.”

Y así vamos
wildseven23 #29 wildseven23
#23 Te recuerdo que, según tu comentario anterior, tu respuesta también es sesgo, pero no sé el motivo por el que lo tienes.
ChatGPT #32 ChatGPT
#29 explícate. Qué parte exactamente es sesgo?
#19 Maikimaik
#10 Bueno, lo de los túneles de Hamás, la enésima mentira de Israel para justificar un plan de limpieza que peina canas ya.

Desconfiar de la veracidad de las fuerzas de un estado que lleva justificando sus atrocidades con mentiras y argumentos religiosos ( que son mentiras o fantasías, cada uno que elija) más de medio siglo, ¿tu crees que es sesgo? A mí me parece la hipótesis más sensata y probable independientemente de la ideología que uno tenga.
alcama #26 alcama
#19

Bueno, lo de los túneles de Hamás, la enésima mentira de Israel

Reportado por bulo, aunque tranquilo que la administración no ve con malos ojos esas afirmaciones
ChatGPT #28 ChatGPT
#19 una cosa es “desconfiar” y otra afirmar rotundamente que es “mentira”
JuanCarVen #37 JuanCarVen
#19 es estadística xD
wildseven23 #1 wildseven23
Que esta mujer haya estado allí tantos días, sufriendo maltratos por un gobierno genocida, en base a una mentira, dice mucho de cómo Israel trata a los presos.
#2 Katos
#1 en cualquier otro país tu muerde a un policía a ver qué te pasa.

Es justo lo contrario que tras una agresión a un policía o enfermero te dejen abandonar el país con seguridad afirma que no son lo que piensas y que son.

Genocidas si. Pero lo que insinúas as absurdo.
#7 lamarisevadecañas
#2 Es lo minimo que le puede pasar a un policía cuando te está secuestrando
makinavaja #8 makinavaja
#2 Si lo haces en España, entre los porrazos que te van a caer durante la detención y el traslado vas a estar morada unos cuantos días, y luego condena por agresión a la autoridad.... Si lo haces en EEUU directamente te cosen a balazos....
#22 Kikiru
#2 La mayoría de los que van en la flotilla son niños de papá.
#24 Kikiru
#2 ¿sabes si ha contagiado alguna enfermedad al policía?
#25 Ovidio
#24 La peste bubónica y un chancro
Lyovin81 #9 Lyovin81
#1 Israel es basura. El día que les revienten el país, habrá motivo de celebración. Ahí no hay más que gentuza, a las encuestas me remito.
#12 Cntrl
#1 De momento con las multa lo que ha conseguido es financiar a Israel. Bravo por la flotilla
alcama #18 alcama *
#12 No, porque la semana que viene no hace la compra en Carrefour, y entonces vuelve a fastidiar a Israel. Una auténtica luchadora
#21 Kikiru
#1 Me parece que les han tratado muy bueno y el motivo porque son de países europeos y al final es una especie de paripé lo que se ha hecho.

Yo los hubiera tenido allí más tiempo pero comprendo la postura de Israel de devolverlos cuanto antes de no quererse quedar con esos parásitos en su país. Devolviénoslos hacen más daño a Europa. Y encima cuestan dinero ya que hay que darlos de comer y custodiarlos.

Yo los hubiera los hubiera deja en Palestina para que luchasen por Hamás y Palestina.
#31 Barret_Garvey
#21 Jodo estáis desatados los sionistas genocidas.
#33 Kikiru
#31 No tengo ninguna afinidad por Israel y siempre me ha parecido desde hace muchos años que lo que hace Israel con Palestina es un genocidio.

Pero estos de la flotilla son........
alcama #6 alcama
La más tonta de la flotilla, y eso que había competencia por decidir quien era
#17 Cntrl
#6 Se nota que no la conoces, si la conocieras personalmente sabrías que no tenía rival posible
#27 Leon_Bocanegra
Ostia puta entre alcama y el sandalio estan dejando hoy todas las noticias echas unos zorros. @imparsifal pensáis hacer algo con esto? U os suda la polla todo?
imparsifal #35 imparsifal
#27 Mi trabajo es otro. Los usuarios podéis denunciarlo al abuse o votar negativo. Menos quejarse al viento y más actuar.
CerdoJusticiero #38 CerdoJusticiero
Nunca terminará de fascinarme la necesidad que tienen los extremocentristas de esta página en demostrar la clase de escoria moral e intelectual que son en meneos como este.

Yo entiendo que exista gente facha, racista, machista, homófoba o clasista. No todos hemos tenido la suerte de ser criados en hogares donde había libros, amor y respeto, y muchos de los que no tienen esta suerte no reúnen las tremendas capacidades necesarias para llegar a ser un adulto mejor que quienes te han criado. Lo que me sigue maravillando es la necesidad que tienen de ir a morir en colinas en las que cualquier facha, racista, machista, homófobo o clasista con dos dedos de frente tiene claro que no hay absolutamente nada que ganar y sí muchísimo que perder.
Lyovin81 #13 Lyovin81
Mira! Como tú en Menéame. En cambio aquí sois sólo cuatro los que demostrais algún tipo de deficiencia cognitiva grave. No te queda ni ese mérito.
#30 Barret_Garvey
Habló el que no ha soltado ni un bulo en todo meneame.

Lo de los túneles de Hamás debajo de un hospital se ha demostrado mentira y fue la excusa para el bombardeo que habían hecho el día anterior sobre el hospital más importante de toda la franja.
Sandilo #5 Sandilo
“ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel”

Errónea, no fue ningún español.
wildseven23 #11 wildseven23
#5 Claro, eres tú quien decide quién es español y quién no. En tu diccionario, supongo que español es todo aquel imbécil que quiere destrozar la patria y entregársela a los muchimillonarios.

Anda, a cagar.
Sandilo #14 Sandilo *
#11 ¿Quién es español?, ¿Colau? darías risa si no dieses pena.
#4 Ovidio
¿También les hemos pagado la excursión a estos perroflautas?
#15 Cntrl
#4 Sí, la multa para financiar a Israel ha sido sufragada con lo que los ciudadanos de Palma pagamos a una de las viajeras
#20 Ovidio
#15 Creo que me he perdido algo aquí
#34 Cntrl
#20 La multa la ha pagado una concejala de Palma con su nómina recibida mientras estaba de viaje con la flotilla
