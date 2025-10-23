El rey emérito Juan Carlos I publicará sus memorias el 5 de noviembre en Francia

El rey emérito Juan Carlos I ha escrito sus memorias, que se publicarán en Francia el próximo 5 de noviembre, porque siente que le están "robando" su historia y aunque dice que no tiene derecho a "llorar", sí desea contar su verdad. "Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne" es el título del libro escrito por Laurence Debray, hispanófila e hija del famoso filósofo y autor Regis Debray y de la historiadora franco-venezolana Elizabeth Burgos. Juan Carlos I explica "sus errores y malas decisiones", y que "no oculta sus arrepentimientos".