El rey emérito Juan Carlos I publicará sus memorias el 5 de noviembre en Francia

El rey emérito Juan Carlos I ha escrito sus memorias, que se publicarán en Francia el próximo 5 de noviembre, porque siente que le están "robando" su historia y aunque dice que no tiene derecho a "llorar", sí desea contar su verdad. "Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne" es el título del libro escrito por Laurence Debray, hispanófila e hija del famoso filósofo y autor Regis Debray y de la historiadora franco-venezolana Elizabeth Burgos. Juan Carlos I explica "sus errores y malas decisiones", y que "no oculta sus arrepentimientos".

Comentarios destacados:    
#1 migrad
"Recuerden, recuerden, el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación"
5 K 71
teneram #4 teneram
#1 La Conspiración de la Pólvora. La verdad es que menuda fecha ha elegido la editorial. Estos franceses no dan puntada sin hilo xD xD
0 K 20
#6 Somozano
#1 Hoy justamente el rey Carlos III rezo con el Papa en la capilla Sixtina en un rezo conjunto de católicos y anglicanos
Cada vez más anglicanos se pasan a la iglesia de Roma

static.independent.co.uk/2025/10/23/13/22/SEI271483055.jpeg

Inglaterra será católica sin pólvora
0 K 6
Torrezzno #13 Torrezzno
Otro que se ha tenido que exiliar
0 K 20
#2 sarri
El rey emérito Juan Carlos I ha escrito sus memorias

"Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne" es el título del libro escrito por Laurence Debray,

En que quedamos?
1 K 18
#3 Somozano
#2 Felipe II construyó El Escorial
Arquitecto Juan de Herrera
Albañiles, un montón de anónimos
2 K 29
Cuñado #5 Cuñado
#2 Se las han tenido que escribir inventar, las suyas sólo daban para una segunda parte de

es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_mis_putas_tristes
0 K 9
#7 Somozano
#5 elEn primer lugar es curioso que la izquierda llame putas a mujeres que libremente se acuestan con un casado
Con Marta Gayá sigue teniendo relación y le visita en Abu Dhabi
Bárbara Rey se la nota aún pillada y resentida
Corina es el resentimiento con patas
Sofía sigue colada. Poco antes del exilio la sacó a comer y estaba como una niña

dm.h-cdn.co/assets/18/09/2560x3420/gallery-1519810292-reyes-juan-carlo

Algo las dará
Siendo Borbón y viendo a Lecquio ya te digo yo el qué
1 K 5
vicus. #14 vicus.
En Francia, la tierra de los Borbones, de donde nunca debieron de salir, al menos sin cabeza.
0 K 17
Ortzi_ #15 Ortzi_
Vendrá con las hojas pegadas entre sí?
0 K 12
yoma #12 yoma
Pues como entre en detalles va a ser un libro para mayores de 18 años.
0 K 12
#8 exeware
Pidiendo hacerlo el 20 noviembre
0 K 10
TripleXXX #11 TripleXXX
Me gusta la literatura de fantasía pero creo que esta va a ser para los muy mermáos
0 K 9
oceanon3d #9 oceanon3d *
¿Va a aclarar lo de el Elefante Blanco por fin?
0 K 8
alcama #16 alcama
Seguro que vende más que el documental de Pedro Sanchez (¿alguien lo ha visto?)
0 K 5

