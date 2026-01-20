edición general
Revisiones anuales: ¿por qué los coches eléctricos ya no son tan baratos de mantener?

El mantenimiento de los coches eléctricos se está encareciendo, y muchas revisiones anuales cuestan tanto como las de un coche de combustión. El coste de la hora sube, sobre todo por trabajos en alta tensión. Tesla ofrece un enfoque distinto, sin obligar a pasar por talleres con precios elevados marcando una tendencia diferente.

9 comentarios
DORO.C #1 DORO.C
Otro mantra, repetido hasta la saciedad, que se viene abajo.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
porque te la han metido blanda y la han sacado dura
DORO.C #3 DORO.C
#2 xD xD xD
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 Pues yo tengo electrico y generalmente la revision ronda los 300...cada dos años.
termopila #6 termopila
Menos mantenimiento, pero se cobro lo mismo porque hay que seguir ingresando lo que se ingresaba antes… y por esto niños es importante saber que tal funciona el servicio post-venta de los concesionarios
Veelicus #9 Veelicus
#8 Bueno, habra desgaste de piezas que conviene que lo haga un profesional, pero si, muchas cosas seguro que lo puede ver en tu casa.
Preveeo mucho software pirata para poder analizar cosas desde casa
Veelicus #7 Veelicus
yo tengo uno de combustion con ya mas de 15 años y desde el segundo año no lo llevo al concesionario al mantenimiento.
Lo lleve el primer año por si veian algo mal de fabrica para que entrara en la garantia.
A partir de ese año lo llevo al taller de confianza pero no para hacer el mantenimiento que te pide la casa, sino que cuando me toca cambiar el aceite, ruedas o lo que sea le digo al mecanico que me revise el coche por si ve algo que este cerca de cambiar, y cuando lo ve, se cambia.
Mucho mas barato y el coche esta genial.
#8 Ferroviman
#7 el equivalente en un eléctrico es mirar los niveles, lo puedes hacer en tu casa por 0 euros
#5 Mengüi
Hasta 400 euros por hora de trabajo
Jajaja, ...suman 23.
