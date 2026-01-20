Revisiones anuales: ¿por qué los coches eléctricos ya no son tan baratos de mantener?

El mantenimiento de los coches eléctricos se está encareciendo, y muchas revisiones anuales cuestan tanto como las de un coche de combustión. El coste de la hora sube, sobre todo por trabajos en alta tensión. Tesla ofrece un enfoque distinto, sin obligar a pasar por talleres con precios elevados marcando una tendencia diferente.
Preveeo mucho software pirata para poder analizar cosas desde casa
Lo lleve el primer año por si veian algo mal de fabrica para que entrara en la garantia.
A partir de ese año lo llevo al taller de confianza pero no para hacer el mantenimiento que te pide la casa, sino que cuando me toca cambiar el aceite, ruedas o lo que sea le digo al mecanico que me revise el coche por si ve algo que este cerca de cambiar, y cuando lo ve, se cambia.
Mucho mas barato y el coche esta genial.
Jajaja, ...suman 23.