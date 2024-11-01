Una revisión científica sugiere que las mujeres transgénero no tienen ventajas en el rendimiento deportivo

A partir de datos de 52 estudios con más de 6.000 participantes, los autores no observan diferencias en la fuerza o en la capacidad cardiorrespiratoria de las mujeres transgénero, aunque reconocen limitaciones en el resultado
| etiquetas: deporte , trans , fuerza
"Los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos, como la corta duración del estudio, la “subrepresentación de atletas transgénero” en los deportes de élite, lo que dificulta la realización de estudios con alto poder estadístico."
Bien sabemos que los hombres, por lo general, son más fuertes que las mujeres.
No obstante, habrá mujeres aún que sean más fuertes que algunos hombres, evidentemente, incluso realizando deportes, sea del nivel que sea.
En fin, ahora diran que soy transfobo, pero vamos que equiparar mujeres trans con cis en el deporte suena a chiste de top secret, como siempre la realidad superando a la ficcion....