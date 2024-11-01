edición general
Una revisión científica sugiere que las mujeres transgénero no tienen ventajas en el rendimiento deportivo

A partir de datos de 52 estudios con más de 6.000 participantes, los autores no observan diferencias en la fuerza o en la capacidad cardiorrespiratoria de las mujeres transgénero, aunque reconocen limitaciones en el resultado

#4 Grahml
Me llama la atención que den relevancia a una revisión en la que los mismos investigadores reconocen limitaciones a sus conclusiones:

"Los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos, como la corta duración del estudio, la “subrepresentación de atletas transgénero” en los deportes de élite, lo que dificulta la realización de estudios con alto poder estadístico."

Bien sabemos que los hombres, por lo general, son más fuertes que las mujeres.
No obstante, habrá mujeres aún que sean más fuertes que algunos hombres, evidentemente, incluso realizando deportes, sea del nivel que sea.
ombresaco #3 ombresaco
Vendo estudios, o revisiones cienfíticas. Por 5 puntos de karma de meneame genero el documento con la conclusión que necesite para justificar sus prejuicios u opiniones políticas.
#2 Nastar *
Y por eso siempre destrozan las marcas de las mujeres cis, su narrativa siempre choca con la contumaz realidad.

En fin, ahora diran que soy transfobo, pero vamos que equiparar mujeres trans con cis en el deporte suena a chiste de top secret, como siempre la realidad superando a la ficcion....
David_Ballesteros #1 David_Ballesteros
Y una polla…
