Reunión de emergencia en la UE tras la amenaza de aranceles de Trump por la venta de Groenlandia

Los líderes europeos prometieron una respuesta unida después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con nuevos aranceles hasta que Dinamarca acepte vender Groenlandia, en una escalada sin precedentes que podría desencadenar una nueva guerra comercial y romper la alianza transatlántica. Desde Ursula von der Leyen hasta el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, los líderes de la UE prometieron permanecer "unidos, coordinados y comprometidos" para defender la soberanía de Europa.