Reunión de emergencia en la UE tras la amenaza de aranceles de Trump por la venta de Groenlandia

Los líderes europeos prometieron una respuesta unida después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con nuevos aranceles hasta que Dinamarca acepte vender Groenlandia, en una escalada sin precedentes que podría desencadenar una nueva guerra comercial y romper la alianza transatlántica. Desde Ursula von der Leyen hasta el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, los líderes de la UE prometieron permanecer "unidos, coordinados y comprometidos" para defender la soberanía de Europa.

carakola
Van a subvencionar la fabricación de lubricante en la UE.
candonga1
Be-e-e-e-, be-e-e-e, be-e-e-e-e....  media
ur_quan_master
Les regalo una medida:
Para proteger a Europa de los desbarres de EEUU organizar temporalmente la economía de la UE para priorizar el mantenimiento de las cadenas de suministros y la búsqueda de socios comerciales estables sobre los beneficios de las propias empresas o las sanciones vigentes a terceros países impuestas por EEUU.
luckyy
Creo que tenemos que pasear a los políticos neoliberales europeos por las calles como a husein o gafafi
