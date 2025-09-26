edición general
Mi retiro psicodélico para sanar el trauma: "La dosis me hizo sentir que mi cuerpo era nuevo, que era nueva mi piel, mis órganos, mi yo entero"

Como todos los viajes, éste no comenzó cuando volé, sino mucho antes. Posiblemente hace un par de años, cuando para mí la palabra psilocibina todavía no significaba nada. Estaba inmersa en un proceso de duelo y lo que, después, diagnosticaron como síndrome de estrés postraumático (...) Empecé a tomar antidepresivos en 2010, después de pasar meses llorando: en el autobús, en mi mesa del periódico y en casa. Por las noches, sola, lloraba con una intensidad pasmosa y llegaba a rezarle a mi padre muerto. Le pedía que me ayudara a salir del bucle.

Pedro_Bear
Si estás en un buen momento mental, es decir, no estar deprimido, saliendo de una ruptura, con problemas personales (etc), y si tienes experiencia con psicodélicos,
les recomendaría una dosis de 7g de setas en ayunas.
Preferiblemente en un sitio tranquilo, dónde te sientas seguro, y si puede ser con un amigo de confianza que te cuide.

El mejor viaje.

doctoragridulce
#3 Obviamente, el amigo #1 se ha pasado de frenada. Como bien dices, cualquiera puede salir muy mal parado con 7gr de honguitos. En cuanto a la compañía de un amigo... mejor, que sea un psiconauta, un psicólogo o cualquier palabra que empiece por psico menos psicópata.
crob
#1 joder, dosis heroica para empezar?
o hablas de 7g en húmedo?
en psilocybes cubensis, por encima de tres gramos en seco, ya se considera una dosis "máxima" dentro de la comunidad psiconáutica
Para nada es seguro más de 3g, y máximo 1.5 para iniciarse
Una dosis heroica (+de 5g) para empezar puede generar una mala experiencia, incluso despertar trastornos latentes
Hasta los experimentados sufrimos
tul
#3 no es lo mismo 7g de monguis que 7g de hawainas
Pedro_Bear
#3 a mí me encantan los viajes heroicos.

Lo dicho, si tienes experiencia, y un colega que te pueda guiar {0x1f60d}
Yepyop
#1 LSD >>>>>
Wir0s
#1 Estoy con #2, las setas nunca me han llevado hasta donde me ha llevado el LSD, tb el LSD es un par de veces al año y "heroic dose"
SeñorMarron
#1 En mis tiempos mozos con una "smell bag" me era suficiente, lo que dices, con buenos amigos y en la naturaleza es lo mejor; habré tomado unas 7-8 veces distanciadas y fueron experiencias únicas y felices siempre con un punto en común: no poder parar de reir xD
Las he probado en ciudad y también puede ser muy divertido, sin embargo la gente te mira raro (con las pupilas como platos, normal...), mucho mejor lejos de la civilización
koe
publireportaje
UNX
Muy interesante, aunque al requerir tanta asistencia su uso en la sanidad pública va a ser bastante limitado. El tabernanthalog parece bastante interesante, quizás pueda conseguir los mismos efectos terapéuticos que los psiquedélicos sin la experiencia en sí.
zanguangaco
"Para remontarse angélico un poco de psicodelico”.
