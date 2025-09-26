Mi retiro psicodélico para sanar el trauma: "La dosis me hizo sentir que mi cuerpo era nuevo, que era nueva mi piel, mis órganos, mi yo entero"

Como todos los viajes, éste no comenzó cuando volé, sino mucho antes. Posiblemente hace un par de años, cuando para mí la palabra psilocibina todavía no significaba nada. Estaba inmersa en un proceso de duelo y lo que, después, diagnosticaron como síndrome de estrés postraumático (...) Empecé a tomar antidepresivos en 2010, después de pasar meses llorando: en el autobús, en mi mesa del periódico y en casa. Por las noches, sola, lloraba con una intensidad pasmosa y llegaba a rezarle a mi padre muerto. Le pedía que me ayudara a salir del bucle.