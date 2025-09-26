Mi retiro psicodélico para sanar el trauma: "La dosis me hizo sentir que mi cuerpo era nuevo, que era nueva mi piel, mis órganos, mi yo entero"

Como todos los viajes, éste no comenzó cuando volé, sino mucho antes. Posiblemente hace un par de años, cuando para mí la palabra psilocibina todavía no significaba nada. Estaba inmersa en un proceso de duelo y lo que, después, diagnosticaron como síndrome de estrés postraumático (...) Empecé a tomar antidepresivos en 2010, después de pasar meses llorando: en el autobús, en mi mesa del periódico y en casa. Por las noches, sola, lloraba con una intensidad pasmosa y llegaba a rezarle a mi padre muerto. Le pedía que me ayudara a salir del bucle.
| etiquetas: retiro psicodélico , trauma , hongos , lsd , psilocibina
les recomendaría una dosis de 7g de setas en ayunas.
Preferiblemente en un sitio tranquilo, dónde te sientas seguro, y si puede ser con un amigo de confianza que te cuide.
El mejor viaje.
o hablas de 7g en húmedo?
en psilocybes cubensis, por encima de tres gramos en seco, ya se considera una dosis "máxima" dentro de la comunidad psiconáutica
Para nada es seguro más de 3g, y máximo 1.5 para iniciarse
Una dosis heroica (+de 5g) para empezar puede generar una mala experiencia, incluso despertar trastornos latentes
Hasta los experimentados sufrimos
Lo dicho, si tienes experiencia, y un colega que te pueda guiar
Las he probado en ciudad y también puede ser muy divertido, sin embargo la gente te mira raro (con las pupilas como platos, normal...), mucho mejor lejos de la civilización