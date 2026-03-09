edición general
Retan a ChatGPT a resolver un problema físico 'imposible' y lo que consigue en 12 horas dice mucho del futuro que nos aguarda

Un experimento reciente con GPT-5.2, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, ha sorprendido a la comunidad científica después de que el sistema lograra proponer y demostrar una nueva fórmula en física teórica de partículas en menos de 12 horas. El resultado aparece en una prepublicación disponible en arXiv centrada en el estudio de las amplitudes de dispersión de gluones.

Herrerii #3 Herrerii
Que suerte, conmigo nunca acierta, se inventa hasta fake news
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Fantástico, para algunas cosas la IA es increíble. Una maravilla.
ChukNorris #1 ChukNorris
Pues muy mal, ahora le va a quitar también el trabajo a los físicos. Tendrán que reconvertirse en fontaneros.
#4 pandasucks *
¿Quieres que te lo redacte con melones como si fuera un problema de un antiguo cuaderno rubio?
Robus #6 Robus
Este fin de semana estaba con unos amigos y discutiamos sobre la sensación de que los políticos no están para encontrar soluciones a los problemas sino para "hacerse una foto simulando que hacen algo" de cara a las siguientes elecciones.

A veces construyen algo, pero luego no lo mantienen porque "mantener no de foto", y mucho menos si mantienes algo que construyó alguien de otro partido.

Decidimos que la visión cortoplacista y de "trincar lo que pueda mientras esté al…   » ver todo el comentario
alfre2 #7 alfre2
Psss, eso es trampa, no?
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Y no se le acabaron los tokens? Qué cabrones!
