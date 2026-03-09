Retan a ChatGPT a resolver un problema físico 'imposible' y lo que consigue en 12 horas dice mucho del futuro que nos aguarda

Un experimento reciente con GPT-5.2, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, ha sorprendido a la comunidad científica después de que el sistema lograra proponer y demostrar una nueva fórmula en física teórica de partículas en menos de 12 horas. El resultado aparece en una prepublicación disponible en arXiv centrada en el estudio de las amplitudes de dispersión de gluones.