El resumen para enseñar a tu cuñado en Nochevieja: los momentos "más ridículos" de PP y Vox en 2025

El resumen para enseñar a tu cuñado en Nochevieja: los momentos "más ridículos" de PP y Vox en 2025  

Este año 2025 ha dejado bastantes momentos memorables, especialmente con los gazapos que nos han regalado PP y Vox, demostrando una vez más que el nivel de la oposición está a la misma altura que sus dirigentes

| etiquetas: 2025 , pp , vox , ridículo , recopilación
13 comentarios
Comentarios destacados:    
carademalo #3 carademalo
El asesor del PSOE en el Congreso Ramón López se ha encargado de recopilar los momentos más embarazosos de PP y Vox en el año.

Ya son cansinos los recopilatorios de tuits, pero que encima TODOS sean de un asesor del PSOE... A ver cuándo hace un recopilatorio de casos de corrupción y acoso sexual en sus filas.
6 K 77
#5 Cincocuatrotres *
#3 Carademalo es usted muy malo pero es de agradecer que haya gente que no se deja comer el tarro y diga lo que piensa, Feliz año!.
No le doy al positivo porque no puedo, ya sabes cómo va esto...
0 K 6
#6 Galton
#3 Estaría bien que lo hiciese alguien del PP. Así podríamos comparar... ya sabe, todos haciendo de fiscales...
1 K 25
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Más votos para PP y Vox. Ahora él ciudadano de a pie aspira a ser corrupto y quiere un ambiente político para la corrupción. Además, ensalzar al idiota es genial para decirte para tus adentros : " Pues yo no estoy tan mal comparado con esos".
2 K 41
tronchastiles #7 tronchastiles
"para enseñar a tu cuñado"

Y como dato importante recordar una cosa: "Para tú cuñado, el cuñado eres tú"
1 K 20
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
menos mal que es 31, porque sino esta gente de los panfletos entrarian el año con bonito brote psicotico o un ictus, a diferencia de tu cuñado, que con razon dice Pedro Sanchez! hijo de puta! como este verano por toda la piel de toro, esta gente va directamente a que ataques a tu familiar, prueba inequivoca no solo de su odio patologico sino lo peligroso en verdad, su maldad innata y natural.
1 K 18
Cantro #9 Cantro
Estaría bien que alguien neutral hiciese un recopilatorio donde todos queden retratados
1 K 17
g3_g3 #11 g3_g3
#10 Cuñados les llaman en España sus familiares.
0 K 11
g3_g3 #8 g3_g3
Pero los cuñados no son los de ultraizquierda utópica?
0 K 11
io1976 #10 io1976
#8 Wokes los llaman ahora los republicanos yankis, los verdaderos defensores de las libertades..
0 K 10
carademalo #12 carademalo
#8 Hay cuñados facha insoportables y cuñados rojos insoportables. Lo que pasa que los últimos no se prodigan tanto en estas fechas ya que no se les suele invitar a los festejos por eso de que les da alergia la Navidad. :troll:
1 K 26
Blackat #2 Blackat
Que lo pongan esto en TV antes de las campanadas....
0 K 7
Quel #13 Quel
No tan fuerte, Nacho.
:troll:
0 K 7

