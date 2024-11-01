La resignificación de Cuelgamuros decepciona a los expertos: “El que quiera rezar a Franco seguirá yendo”

La propuesta que ha ganado el concurso para modificar el monumento dictatorial no convence a historiadores o especialistas en patrimonio, que ven una decisión “muy espectacular desde el punto de vista arquitectónico” pero con poca fuerza pedagógica. Cada vez se conocen más detalles del proyecto definitivo que resignificará Cuelgamuros. 'La base y la cruz', de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L, se ha impuesto a otras 33 propuestas en el concurso que arrancó el pasado mes de abril para elegir cómo cambiará el mausoleo franquista para ser un..
#4 La gente ni siquiera se ha parado a pensar la estupidez que es esa frase/argumento.
Para mí tenían que derribarlo y asunto terminado.
Para entrar, hace falta enseñar el DNI. Que quede registrado.
Luego ese registro se sube a una web pública. Que todo el mundo sepa que has ido a rezar al dictador que ha provocado que España esté 40 años por detrás del resto de Europa.
Va contra la LOPD, pero también esto va contra la ley de memoria histórica, así que se cancelan los negativos.