La resignificación de Cuelgamuros decepciona a los expertos: “El que quiera rezar a Franco seguirá yendo”

La propuesta que ha ganado el concurso para modificar el monumento dictatorial no convence a historiadores o especialistas en patrimonio, que ven una decisión “muy espectacular desde el punto de vista arquitectónico” pero con poca fuerza pedagógica. Cada vez se conocen más detalles del proyecto definitivo que resignificará Cuelgamuros. 'La base y la cruz', de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L, se ha impuesto a otras 33 propuestas en el concurso que arrancó el pasado mes de abril para elegir cómo cambiará el mausoleo franquista para ser un..

15 comentarios
makinavaja #6 makinavaja *
Tirar dinero público a lo tonto, como siempre...
alcama #9 alcama
#6 Es propaganda electoral. Para el PSOE no es dinero tirado
Dene #8 Dene
Dinamita a esa cruz y fuera curas y fachas, es la única redención posible para ese museo de los horrores
Olarcos #4 Olarcos
¿Rezar a Franco? :palm: :palm: :palm:
#7 yarkyark
#1 Que lo dejen todo (Y añadan lo que se considere oportuno). Y que se documente como se construyo y la cantidad de vidas y de trabajo esclavo que supuso. Lo mismo que los campos de concentración: Que se vea.

#4 La gente ni siquiera se ha parado a pensar la estupidez que es esa frase/argumento.
Malinke #10 Malinke
#4 por Franco, se sobreentiende.
Olarcos #11 Olarcos
#10 No es lo mismo, rezar a, que rezar por. Lo que se entiende es que van allí a rezar a Franco porque es su dios.
Malinke #12 Malinke
#11 pensé que lo habías puesto como una crítica a la expresión a rezar a Franco.
Para mí tenían que derribarlo y asunto terminado.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
No me parece buena idea esa resignación, lo suyo seria o bien haber tirado parte de cuelgamuros y solamente dejar una parte como museo del horror franquista.
#14 pirat
Que rápido van con este despropósito, podrían hacer como con proyectos esenciales para la población, como el reconectar el tren entre Gandia y Dénia, que se tiran decenios y decenios de estudios y pollas...
ur_quan_master #5 ur_quan_master
La mejor opción hubiera sido trasladar a los alli enterados y hacer una reconstrucción del bombardeo de Gernika con el edificio y la cruz.
Andreham #3 Andreham
No problem.

Para entrar, hace falta enseñar el DNI. Que quede registrado.

Luego ese registro se sube a una web pública. Que todo el mundo sepa que has ido a rezar al dictador que ha provocado que España esté 40 años por detrás del resto de Europa.

Va contra la LOPD, pero también esto va contra la ley de memoria histórica, así que se cancelan los negativos.
#15 Oliram
Es el sitio ideal para construir la NUCELAR que necesita Madriz para producir la energía que consume y ahora mismo "ROBA" a las demás comunidades.
Fran_Ramos #2 Fran_Ramos
Yo hubiera puesto el careto de franco y debajo todos los nombres con apellidos de todas las personas que fueron asesinadas bajo su mandato... y un espejo que se mire la gente... podías haber sido tu el asesinado.
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#2 No cabrían, mínimo fueron 100.000, mas de 40.000 fueron fusilados en época de paz.
