RESCATANDO ANIMALES a punto de morir en POZOS ABANDONADOS: culebras, sapos, ranas, lagartos y más (Eugenio Monesma - Documentales)  

Algunos miembros de la asociación naturalista ANSAR se plantearon como objetivo el estudio, defensa y divulgación de los anfibios y reptiles de Aragón. Al final de la primavera y principios del verano del año 2012 les acompañé para rescatar aquellos animales que habían caído en los pozos y aljibes de algunas zonas áridas de Aragón, corriendo el riesgo de morir por inanición o por ahogamiento.
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Suelen entrar serpientes (culebra de escalera) que luego ya no pueden salir.
Simplemente puse una rama seca apoyada arriba y en el suelo del pozo y ya nunca se han vuelto a quedar atrapadas.
Vale, visto el video, no era lo que tenía en mente.