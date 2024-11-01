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RESCATANDO ANIMALES a punto de morir en POZOS ABANDONADOS: culebras, sapos, ranas, lagartos y más (Eugenio Monesma - Documentales)

RESCATANDO ANIMALES a punto de morir en POZOS ABANDONADOS: culebras, sapos, ranas, lagartos y más (Eugenio Monesma - Documentales)  

Algunos miembros de la asociación naturalista ANSAR se plantearon como objetivo el estudio, defensa y divulgación de los anfibios y reptiles de Aragón. Al final de la primavera y principios del verano del año 2012 les acompañé para rescatar aquellos animales que habían caído en los pozos y aljibes de algunas zonas áridas de Aragón, corriendo el riesgo de morir por inanición o por ahogamiento.

| etiquetas: monesma , documental , rescatar , animal , pozo , ansar , anfibio
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2 comentarios
5 2 1 K 66 cultura
Ripio #2 Ripio
Por el secarral donde paseo, hay un pozo abandonado.
Suelen entrar serpientes (culebra de escalera) que luego ya no pueden salir.
Simplemente puse una rama seca apoyada arriba y en el suelo del pozo y ya nunca se han vuelto a quedar atrapadas.
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#1 Kuruñes3.0 *
De verdad han rescatado una rana de un aljibe?

Vale, visto el video, no era lo que tenía en mente.
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menéame