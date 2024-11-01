RESCATANDO ANIMALES a punto de morir en POZOS ABANDONADOS: culebras, sapos, ranas, lagartos y más (Eugenio Monesma - Documentales)  

Algunos miembros de la asociación naturalista ANSAR se plantearon como objetivo el estudio, defensa y divulgación de los anfibios y reptiles de Aragón. Al final de la primavera y principios del verano del año 2012 les acompañé para rescatar aquellos animales que habían caído en los pozos y aljibes de algunas zonas áridas de Aragón, corriendo el riesgo de morir por inanición o por ahogamiento.