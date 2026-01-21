·
4
meneos
36
clics
La reputación del turismo en España cierra 2025 en su nivel más bajo de los últimos cuatro años
Catalunya fue la comunidad con peor percepción pública del año, según el barómetro elaborado por Llyc que analiza la conversación 'online' sobre el sector
turismo
,
españa
,
cataluña
,
catalunya
,
turismofobia
3
1
0
45
actualidad
13 comentarios
compartir
3
1
0
45
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#4
toshiro
No sé, cuanto más turismo, más pobres somos la gente corriente. Me parece que esta estafa es similar a cuando nos metieron el euro
5
#1
NPCMeneaMePersigue
La gente va despertando, funciona lo de tirar hate a los turistas
3
#5
Chappela
*
#1
los turistas del tercer mundo?
0
#7
Pontecorvo
#1
No creo que sostener que el turismo solo es malo cuando no lo haces tú sea despertar.
1
#6
JuanCarVen
No es así y lo sabes, es simplemente la relación calidad-precio que ha bajado muchísimo. Básicamente se han subido a la parra con los precios los últimos años. Es bastante más barato alojarse en Francia que en España.
1
#12
Narmer
#6
Yo suelo ir a esquiar a los Pirineos franceses y Alpes franceses porque me ahorro más de 1.000€ con respecto a Pirineos españoles o andorranos. Aquí nos tienen engañados y encima creemos que tenemos más calidad de vida que nuestros vecinos…
0
#11
Marisadoro
Barómetro de Percepción Turística desarrollado por la consultora Llyc se basa en datos obtenidos de X (antiguo Twitter)...
barometroturismo.llyc.global/
0
#13
Shuquel
*
www.meneame.net/m/actualidad/espana-bate-nuevo-record-turistas-gasto-2
España bate nuevo récord de turistas y gasto en 2025, con 97 millones de viajeros y 135.000 millones de euros
0
#9
PaulDurden
Normal, aquí en Canarias ultimamente los guiris cuando se meten en la playa suelen nadar en mierda...
0
#2
founds
pues que no vengan y que cierren al salir
1
#8
surco
*
#2
Estoy de acuerdo y Europa para los europeos, y España para los españoles y América para los americanos....
El problema no es el turismo, de hecho aporta 150.000 millones cada año y un montón de puestos de trabajo. El problemaces decidir apostar SOLO por el turismo y que eso suponga un 20% de tu PIB como en Málaga o permitir que tu vecina alquile por airbnb. Pero que la culpa de eso no la tiene el guiri.
2
#10
carademalo
#2
#3
Si os leyérais el meneo (cosa que no ha hecho ni el OP, como de costumbre) la cosa no va de lo que opinan los turistas sobre España, sino sobre lo que opinan los españoles sobre el turismo, diferenciando entre Comunidades Autónomas; y no es una crítica sobre los turistas, sino las facilidades que se les dan y la promoción que se hace para que vengan.
1
#3
CharlesBrowson
Eso del cuento e pueblo hospitalario que nos han intentado meter a fuerza nos ha jugado en contra, el mito de "guena gente", como sabio refranero español dimos la mano y nos tomaron el brazo.
0
