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¿Renunciarías a tu carné de conducir por 25.000 euros? Malta ha puesto en marcha una curiosa iniciativa

¿Renunciarías a tu carné de conducir por 25.000 euros? Malta ha puesto en marcha una curiosa iniciativa

Malta ha lanzado un programa pionero para reducir el tráfico: ofrece 25.000 euros a jóvenes de hasta 30 años que renuncien a su carné de conducir durante cinco años. El plan, dotado con 25 millones de euros, exige haber residido en el país siete años y tener permiso B desde hace al menos doce meses. Los beneficiarios no podrán conducir en ningún lugar durante el periodo. Si incumplen o cancelan, deberán devolver parte del dinero y afrontar sanciones. El objetivo es disminuir la dependencia del coche privado y combatir la congestión del tráfico

| etiquetas: malta , carnet , coche compartido
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6 comentarios
5 2 0 K 68 actualidad
estemenda #3 estemenda
Me cago en mi puta vida, quince años llevo yo sin coche por no poder mantener uno ¿Dónde están mis 75.000 €? xD
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antesdarle #6 antesdarle
#3 pasa mañana a por ellos, le extenderemos un cheque :troll:
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#4 Eukherio
Por mí perfecto. Basta que lo diga para que tenga que ir en coche obligado regularmente a un sitio, pero actualmente puede que toque el coche 20 veces al año. Ese dinero me da de sobra para pagarme los taxis.
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mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
Ahora un montón de gente que no tenía carné por que no lo necesitaba, se lo sacará para poder cobrar los 25K xD
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#1 Poll
Y por menos si es con el 100% de teletrabajo.
Ni por 100.000€ si implica invertir 4 horas al día de transporte público
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#2 daniMate
Con ese dinero te compras un coche de esos que se pueden conducir sin carnet y te sobra para unas fiestas.
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menéame