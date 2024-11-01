¿Renunciarías a tu carné de conducir por 25.000 euros? Malta ha puesto en marcha una curiosa iniciativa

Malta ha lanzado un programa pionero para reducir el tráfico: ofrece 25.000 euros a jóvenes de hasta 30 años que renuncien a su carné de conducir durante cinco años. El plan, dotado con 25 millones de euros, exige haber residido en el país siete años y tener permiso B desde hace al menos doce meses. Los beneficiarios no podrán conducir en ningún lugar durante el periodo. Si incumplen o cancelan, deberán devolver parte del dinero y afrontar sanciones. El objetivo es disminuir la dependencia del coche privado y combatir la congestión del tráfico