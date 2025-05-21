edición general
El renacer de la energía nuclear impulsa la demanda de uranio en un mercado en transformación

El renacer de la energía nuclear impulsa la demanda de uranio en un mercado en transformación

La producción de las minas existentes se espera que se reduzca a la mitad entre 2030 y 2040, lo que generará una «brecha significativa» entre los requisitos de uranio para los reactores nucleares y los volúmenes de producción, según el informe de la WNA. El mercado del uranio está expuesto a tensiones geopolíticas debido a las fuentes de suministro. Kazajistán lidera la producción global con un 40% de la oferta mundial, mientras que Rusia posee aproximadamente el 40% de la capacidad de enriquecimiento del mundo.

16 comentarios
javierchiclana
¿Huele a uranio? No, es solo humo.

La nuclear no para de perder % de generación mundial. Es cara y peligrosa.

#2 Pepepistolas
Inglaterra, China, USA , Rusia construyendo nucleares y aqui cerrandolas..

Verdaderofalso #4
#2 Inglaterra con una ya tiene bastante pufo y aún no saben ni cuándo lo pondrán en marcha xD

China que aparte de ser comunistas, creemos las cifras que dan de sobrecostes cuando todas las centrales nucleares de los últimos 25 años han tenido importantes sobrecostes?

USA con un accidente nuclear entre los más graves del mundo y sobrecostes importantes en los últimos reactores…

Rusia… que decir de Rusia que siempre miente…

Vaya ejemplos pones xD

#5 Pepepistolas
#4 solo pongo paises del tercer mundo, tienes razon.Ah se me ha olvidado Japon, acabo de leerlo 5 o 6 entradas mas abajo.

Verdaderofalso #8
#5 tras Fukushima y el desastre que organizaron en el país o como mintieron a toda la población mundial? Si, unos cracks.

Además habla de reactivarla tras 14 años parada por Fukushima, no de construir.

Pero vamos que tras 25 años de construcciones con retrasos y sobrecostes milmillonarios en todo el mundo, a ver quién se mete a esa historia

Gry #10
#4 Corea está construyendo centrales dentro del presupuesto.

The project demonstrated Korea's ability to deliver on time and within budget, enhancing its reputation in the nuclear industry.

koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-05-29/business/industry/Korea-w

Verdaderofalso #14
#10 No hay pruebas claras de sobrecostes en los proyectos nucleares coreanos como los que se han visto en otros países, pero sí existen riesgos crecientes: especialmente para los nuevos reactores, los costes de construcción están subiendo y la ventaja de coste de Corea no es tan grande cuando se exporta a Europa.

La extensión de vida útil de reactores existentes es actualmente una estrategia clave para Corea, porque reduce el LCOE y evita parte del coste de construir de nuevo.

Gry #6
#2 No he escuchado ni una sola propuesta por parte de los operadores nucleares en España para construir nuevas centrales.

#9 Sigo_intentandolo
#6 solo si papá estado se compromete con el 100% de los costes y riesgos...
Ellos ya si eso se encargan de la "explotación"

#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Construir una central nuclear en España es tan difícil como un secadero de jamón en Arabia Saudi.

#9 Nadie va a invertir mientras que el gobierno tenga la potestad de cancelarte y proyecto en cualquier momento y los informes técnicos del CSN no sean vinculantes.

#7 NO86
#2 Lee: "brecha significativa entre los requisitos de uranio para los reactores nucleares y los volúmenes de producción"

Eso significa "no habrá uranio para los pobres".

Aokromes #13
#7 de hecho la UE necesita de rusia para enrriquecer el uranio por que no les da la capacidad xD

#11 perej
#2 eso no nos hace más tontos, ni a ellos más listos.

Priorat #16
Errónea.

El renacer nuclear no existe. Este año se ha iniciado, en todo el mundo, la construcción de dos nucleares. 1 en China y otra en Rusia. Se han cerrado 2. Una en Taiwán y otra en Bélgica. Y se ha conectado 1 sola, en India.

La potencia nuclear en el mundo en lo que va de año ha descendido.

Datos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. pris.iaea.org/pris/home.aspx

La nuclear en el mundo ahora mismo está en una situación terminal. Hasta en China, donde solo llevan un inicio de construcción, lo que indica un fuerte frenazo de la nuclear hasta en China.

ixo #15
El cuento de la lechera de la abundancia nuclear, frente a la triste realidad de la previsible escasez de producción y enriquecimiento de combustible para plantas nucleares. :roll:
Mira que Turiel no es santo de mi devoción, pero a más de un propagandista nuclear le ha cantado las cuarenta sobre este pequeño matiz que rompe el relato pronuclear. :wall:


