El renacer de la energía nuclear impulsa la demanda de uranio en un mercado en transformación

La producción de las minas existentes se espera que se reduzca a la mitad entre 2030 y 2040, lo que generará una «brecha significativa» entre los requisitos de uranio para los reactores nucleares y los volúmenes de producción, según el informe de la WNA. El mercado del uranio está expuesto a tensiones geopolíticas debido a las fuentes de suministro. Kazajistán lidera la producción global con un 40% de la oferta mundial, mientras que Rusia posee aproximadamente el 40% de la capacidad de enriquecimiento del mundo.