El renacer de la energía nuclear impulsa la demanda de uranio en un mercado en transformación

La producción de las minas existentes se espera que se reduzca a la mitad entre 2030 y 2040, lo que generará una «brecha significativa» entre los requisitos de uranio para los reactores nucleares y los volúmenes de producción, según el informe de la WNA. El mercado del uranio está expuesto a tensiones geopolíticas debido a las fuentes de suministro. Kazajistán lidera la producción global con un 40% de la oferta mundial, mientras que Rusia posee aproximadamente el 40% de la capacidad de enriquecimiento del mundo.
La nuclear no para de perder % de generación mundial. Es cara y peligrosa.
China que aparte de ser comunistas, creemos las cifras que dan de sobrecostes cuando todas las centrales nucleares de los últimos 25 años han tenido importantes sobrecostes?
USA con un accidente nuclear entre los más graves del mundo y sobrecostes importantes en los últimos reactores…
Rusia… que decir de Rusia que siempre miente…
Vaya ejemplos pones
Además habla de reactivarla tras 14 años parada por Fukushima, no de construir.
Pero vamos que tras 25 años de construcciones con retrasos y sobrecostes milmillonarios en todo el mundo, a ver quién se mete a esa historia
The project demonstrated Korea's ability to deliver on time and within budget, enhancing its reputation in the nuclear industry.
koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-05-29/business/industry/Korea-w
La extensión de vida útil de reactores existentes es actualmente una estrategia clave para Corea, porque reduce el LCOE y evita parte del coste de construir de nuevo.
Ellos ya si eso se encargan de la "explotación"
#9 Nadie va a invertir mientras que el gobierno tenga la potestad de cancelarte y proyecto en cualquier momento y los informes técnicos del CSN no sean vinculantes.
Eso significa "no habrá uranio para los pobres".
El renacer nuclear no existe. Este año se ha iniciado, en todo el mundo, la construcción de dos nucleares. 1 en China y otra en Rusia. Se han cerrado 2. Una en Taiwán y otra en Bélgica. Y se ha conectado 1 sola, en India.
La potencia nuclear en el mundo en lo que va de año ha descendido.
Datos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. pris.iaea.org/pris/home.aspx
La nuclear en el mundo ahora mismo está en una situación terminal. Hasta en China, donde solo llevan un inicio de construcción, lo que indica un fuerte frenazo de la nuclear hasta en China.
Mira que Turiel no es santo de mi devoción, pero a más de un propagandista nuclear le ha cantado las cuarenta sobre este pequeño matiz que rompe el relato pronuclear.