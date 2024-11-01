Los sobrecostes empujan al proyecto nuclear de Corea del Sur en los Emiratos Árabes Unidos a números rojos (Eng)

Según la información financiera del primer semestre de 2025 publicada el martes por la Korea Electric Power Corporation, la central nuclear de Barakah registró unas pérdidas acumuladas de 34 900 millones de wones, unos 25 millones de dólares, y su tasa de rendimiento cayó hasta un 0,2 % negativo. Los beneficios acumulados del proyecto, que se situaban en 435 000 millones de wones a finales de 2023, cayeron a 72 200 millones de wones a finales del año pasado, antes de entrar en territorio negativo este verano.