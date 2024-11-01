La religión es, con toda seguridad, la mayor mentira jamás contada  

La verdadera esencia de la religión es que es un retorcido invento para mantener controlados a los humanos menos sapiens, más ignorantes y cortos de entendederas y que así los privilegiados de siempre puedan seguir explotando al adocenado rebaño de los creyentes. Y así lo muestra muy divertidamente George Carlin en el siguiente video ¡que lo disfruten! www.youtube.com/watch?v=FfRDXH3GUDs
Magister: Tendencia a creer ciegamente a nuestros padres/maestros. Los que no hacían caso y se alejaban del poblado o se acercaban al barranco no sobrevivían para reproducirse.
De Confirmación: Tendencia a conservar las enseñanzas y creencias de la infancia. Te hace la vida más soportable. Te inserta en una sociedad que muchas veces ha sido terrorífica, de otra manera insoportable. Los "rebeldes" se reproducían menos.
Eso sí, tú a aguantar que ellos hagan comentarios religiosos delante de todo el mundo, incluidos niños pequeños.
Y luego está la otra rama de los que dicen no creer, pero oye, hay que darle a la religión su importancia, y es importante conocerla porque es cultura y bla, bla, bla...
Así normal que haya mucha gente que la siga creyendo y que se le siga dando tanta relevancia, cuando no es más que una historieta del nivel de un niño pequeño.
Se oirían los aullidos de los reaccionarios hasta en el Olimpo
En resumen, los dioses crearon a los hombres para que trabajaran, y luego nombraron a un hombre como su representante, el rey sacerdote. El rey sacerdote es el único que sube a lo alto del zigurat a hablar con el dios de la ciudad y comunica sus deseos a los hombres.