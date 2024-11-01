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La religión es, con toda seguridad, la mayor mentira jamás contada

La religión es, con toda seguridad, la mayor mentira jamás contada  

La verdadera esencia de la religión es que es un retorcido invento para mantener controlados a los humanos menos sapiens, más ignorantes y cortos de entendederas y que así los privilegiados de siempre puedan seguir explotando al adocenado rebaño de los creyentes. Y así lo muestra muy divertidamente George Carlin en el siguiente video ¡que lo disfruten! www.youtube.com/watch?v=FfRDXH3GUDs

| etiquetas: religión , mentira , fraude , ateísmo
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12 comentarios
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javierchiclana #3 javierchiclana *
Lo que me alucina es cómo un fraude tan evidente pueda sostenerse a lo largo de siglos. La religión es un gran virus (parásito) mental y los propios afectados lo inoculan en sus propios hijos. En pleno siglo XXI tenemos un catequista, disfrazado de maestro, en cada escuela.
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tusitala #4 tusitala
#3 Supongo que si de pequeño tus padres te dicen que esa es la verdad, luego es difícil dejar de creerla.
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javierchiclana #7 javierchiclana *
#4 Así es, se basa en dos sesgos cognitivos/evolutivos.

Magister: Tendencia a creer ciegamente a nuestros padres/maestros. Los que no hacían caso y se alejaban del poblado o se acercaban al barranco no sobrevivían para reproducirse.

De Confirmación: Tendencia a conservar las enseñanzas y creencias de la infancia. Te hace la vida más soportable. Te inserta en una sociedad que muchas veces ha sido terrorífica, de otra manera insoportable. Los "rebeldes" se reproducían menos.
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calde #9 calde *
#4 Y cuidado con decir que ese dios no existe, o que el libro ese contiene mentiras obvias, (como separar un mar alzando las manos para cruzarlo... :shit: ), que la gente se ofende, "vaya insolencia!".

Eso sí, tú a aguantar que ellos hagan comentarios religiosos delante de todo el mundo, incluidos niños pequeños.

Y luego está la otra rama de los que dicen no creer, pero oye, hay que darle a la religión su importancia, y es importante conocerla porque es cultura y bla, bla, bla...

Así normal que haya mucha gente que la siga creyendo y que se le siga dando tanta relevancia, cuando no es más que una historieta del nivel de un niño pequeño.
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ur_quan_master #11 ur_quan_master
#9 imagínate organizar unas extraescolares voluntarias de "pensamiento crítico ante el fenómeno religioso" o algo así.

Se oirían los aullidos de los reaccionarios hasta en el Olimpo
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#8 ces *
#3 La gente moria como moscas antes de la penicilina; era normal tener 8 hijos y antes de los siete años se te han muerto la mitad; lo normal era morir antes de los cincuenta años. Los temas de las hambrunas y las continuas guerras, mas de lo mismo. La gente se aferraba a la religion ante un mundo muy duro. No es ninguna casualidad que las dudas sobre la religion sobrevienen en islas sociales mas ricas (puntualmente en la Atenas de su mejor momento, Paris al final de la ilustracion, el XIX con…   » ver todo el comentario
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tusitala #6 tusitala
Hay una conferencia de Eva Tobalina donde explica la religión en Mesopotamia y, según iba yo escuchando, pensaba:"¿y no se dieron cuenta de que era un jeta? ".
En resumen, los dioses crearon a los hombres para que trabajaran, y luego nombraron a un hombre como su representante, el rey sacerdote. El rey sacerdote es el único que sube a lo alto del zigurat a hablar con el dios de la ciudad y comunica sus deseos a los hombres.
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Enero2025 #1 Enero2025
Dios te ama aunque no creas en el.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 incluso te ama aunque no exista, fijate que poderoso es :troll: :troll:
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Enero2025 #10 Enero2025
#2 es todopoderoso, no necesita existir.
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#5 Juantxi
#1 Pero eso no dicen las religiones porque se les acabaría el negocio. No sé si existe, lo unicúnico importante es qyeque me quiera. Pero la fe en su existencia es un acto un tanto iluso.
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Enero2025 #12 Enero2025
#5 la iglesia no es represéntate De Dios, el que habla de fe es el iluso el no creyente, decir fe es decir duda.
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menéame