El Departamento de Guerra norteamericano publica los archivos sobre OVNIs, vida alienígena y extraterrestres

"Debido al enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!"