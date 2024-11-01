El Departamento de Guerra norteamericano publica los archivos sobre OVNIs, vida alienígena y extraterrestres

"Debido al enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!"
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www.war.gov/medialink/ufo/release_1/65_hs1-834228961_62-hq-83894_secti
www.reddit.com/r/UFOs/comments/1t77mx5/megathread_recent_pentagon_rele
Creo que es importante diferenciar, entre los que investigan, o han visto algo sin estar seguros de que es, de entre los que no encuentran explicaciones a hechos y de los que ven una mancha oscura en una foto de el cielo y afirman que es una invasion Ovni 100% seguro, de Raticulin claro.
De los anteriores los únicos que son criticables son los últimos, meter a todos en el mismo saco y además buscar humillar, no ayuda a nadie, y no dice tanto mal de ellos, sin embargo si que dice mucho de ti, para mal.