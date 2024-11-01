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El Departamento de Guerra norteamericano publica los archivos sobre OVNIs, vida alienígena y extraterrestres

"Debido al enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!"

| etiquetas: departamento , guerra , norteamericano , ovnis
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6 comentarios
10 3 0 K 126 actualidad
#2 concentrado
Pasto para que los borregos se entretengan
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EvilPreacher #3 EvilPreacher
Esto o algo similar lo hacen cada vez que quieren desviar la atención de la actualidad. Con Trump se van a batir récords de desvelado de secretos.
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
He abierto el primer PDF y es una sarta de recortes de prensa, de revistas magufas, de cartas de señoras que ven cosas y de sellos y sobres .... básicamente las notas que recibían los agentes y las contestaciones que les daban, algún interrogatorio y .... CERO evidencias de nada, como era de esperar

www.war.gov/medialink/ufo/release_1/65_hs1-834228961_62-hq-83894_secti
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crob #1 crob
Epstein era de Raticulín
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buronix #6 buronix
Yo creo que aqui existe una cantidad de gente con la necesidad de que otros sean mas tontos, por que quizas no tienen la capacidad ellos mismos de ser mas listos.
Creo que es importante diferenciar, entre los que investigan, o han visto algo sin estar seguros de que es, de entre los que no encuentran explicaciones a hechos y de los que ven una mancha oscura en una foto de el cielo y afirman que es una invasion Ovni 100% seguro, de Raticulin claro.
De los anteriores los únicos que son criticables son los últimos, meter a todos en el mismo saco y además buscar humillar, no ayuda a nadie, y no dice tanto mal de ellos, sin embargo si que dice mucho de ti, para mal.
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menéame