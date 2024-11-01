La religión resurge en la generación Z: "Que la sociedad se modernice no implica que la religión desaparezca"

Los datos de los últimos 30 años muestran una gran secularización de la sociedad. Frente a casi el 90% que se decía católica a finales de los años 70, hoy solo lo manifiestan el 53%. Entre los jóvenes de hasta 29 años, en 2002 solo un 30% se reconocían católicos practicantes. 7 años después, en 2009, solo un 9% lo hacían. Sin embargo, 15 años después, en 2024, no son un 9%, sino un 15% los jóvenes que se dicen católicos.
| etiquetas: religión , resurgimiento , generación z , españa del futuro
Primera, imaginarse que las causas fundamentales del universo poseen características de vigilante de seguridad humano que nos vigila para que nos portemos bien (idea que es absolutamente innecesaria, porque los mecanismos físicos del universo ya funcionan de forma que la especie humana terminemos desarrollando una moral o una ética. Cuando no existían las religiones ya existían leyes y ética. Una persona antigua se preguntaba: "¿Cómo tengo que… » ver todo el comentario
Es un aumento de casi un 50% en un año, pero no es más que un 4%....
Jajajaja
Me parece un pelín sensacionalista esta ola de decir "la religión ha vuelto" porque una cantante saque un disco rollo "Santa Teresa de Jesus"...
Personalmente, me parece que es más fácil que sea algo del aumento en hijos de inmigrantes religiosos que una cuestión de que "el gen Z abraza la religión"...… » ver todo el comentario
Miren ahora como esta con el Cerdogan
Otra cosa es q no se este modernizando sino q este retrocediendo.