La religión resurge en la generación Z: "Que la sociedad se modernice no implica que la religión desaparezca"

Los datos de los últimos 30 años muestran una gran secularización de la sociedad. Frente a casi el 90% que se decía católica a finales de los años 70, hoy solo lo manifiestan el 53%. Entre los jóvenes de hasta 29 años, en 2002 solo un 30% se reconocían católicos practicantes. 7 años después, en 2009, solo un 9% lo hacían. Sin embargo, 15 años después, en 2024, no son un 9%, sino un 15% los jóvenes que se dicen católicos.

#1 BoosterFelix *
La religión se fundamenta en dos idioteces:

Primera, imaginarse que las causas fundamentales del universo poseen características de vigilante de seguridad humano que nos vigila para que nos portemos bien (idea que es absolutamente innecesaria, porque los mecanismos físicos del universo ya funcionan de forma que la especie humana terminemos desarrollando una moral o una ética. Cuando no existían las religiones ya existían leyes y ética. Una persona antigua se preguntaba: "¿Cómo tengo que…   » ver todo el comentario
WcPC #4 WcPC *
En 15 años el % de jóvenes que se consideran religiosos a pasado de un 9 a un 15%...
Es un aumento de casi un 50% en un año, pero no es más que un 4%....
Jajajaja
Me parece un pelín sensacionalista esta ola de decir "la religión ha vuelto" porque una cantante saque un disco rollo "Santa Teresa de Jesus"...
Personalmente, me parece que es más fácil que sea algo del aumento en hijos de inmigrantes religiosos que una cuestión de que "el gen Z abraza la religión"...…   » ver todo el comentario
mmlv #12 mmlv *
Cuando la cosa pinta mal hay dos opciones: luchar para intentar cambiarlo o aferrarte a alguna creencia irracional (el dios x nos ayudará si rezamos fuerte, hay que resignarse porque el dios x lo ha querido así, etc)
azathothruna #11 azathothruna
Solo recordar a la muchachada que a finales del siglo XIX, los turcos empezaron a legalizar a los gays.
Miren ahora como esta con el Cerdogan
insulabarataria #8 insulabarataria
#0 vaya, lo has cambiado. Imagino que lo de Rosalía te falta por tema de espacio. ¿No es más fácil hacer las cosas bien desde el principio?
insulabarataria #2 insulabarataria
#0 microblogging en el titular. Lo has cambiado y recortado para tergiversar el contenido
#3 BoosterFelix *
#2 curioso, se ha recortado solo. Lo he intentado otra vez, y de segunda sí ha salido completo. No tengo ni idea de por qué se ha recortado la primera vez.
elsnons #5 elsnons
Sugiero #0 que edites todo el titular que está relacionado con la cantante Rosalía
#7 BoosterFelix
#5 Eso entenderás tú. Yo lo entiendo de otra forma. Sugerencia no aceptada, pero gracias por hacerla.
ostiayajoder #6 ostiayajoder
Si, q la sociedad se modernice SI implica q la religion desaparezca.

Otra cosa es q no se este modernizando sino q este retrocediendo.
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
No tendrá que ver con el alto % de latams entre la juventud? Y los de sitios musulmanes también.
#13 mariopg
nos acercamos a épocas de oscuridad, y la religión sólo brilla en las tinieblas
