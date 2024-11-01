La religión resurge en la generación Z: "Que la sociedad se modernice no implica que la religión desaparezca"

Los datos de los últimos 30 años muestran una gran secularización de la sociedad. Frente a casi el 90% que se decía católica a finales de los años 70, hoy solo lo manifiestan el 53%. Entre los jóvenes de hasta 29 años, en 2002 solo un 30% se reconocían católicos practicantes. 7 años después, en 2009, solo un 9% lo hacían. Sin embargo, 15 años después, en 2024, no son un 9%, sino un 15% los jóvenes que se dicen católicos.