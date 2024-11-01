Reino Unido prepara una tasa por kilómetro para coches eléctricos e híbridos desde 2028, con la que busca compensar el desplome de ingresos por impuestos a los carburantes

Según avanzan varios medios británicos, el esquema afectaría a los coches eléctricos puros y, con un tipo algo inferior, también a los híbridos. La cifra de 3 peniques por milla (0,03 £, unos 0,03 €, por milla) se traduciría en torno a 250 libras (unos 285 €) adicionales al año para un conductor medio, y podría recaudar alrededor de 1.800 millones de libras (unos 2.050 millones de euros) anuales a comienzos de la década de 2030.
Yo no creo que sea más importante los impuestos recaudados por la gasolina que esto:
Es una fuente de ingresos garantizada que sólo había que cobrar: ¿tienes coche? Pues hala, a pagar.
#8 Ni "las petroleras" ni hostias. Esta medida viene directamente del Gobierno UK-niano, que está más arruinado que la hostia después de décadas de thatcherismo, neoliberalismo, liberatadas y socioliberatadas. Han dejado de ingresar pasta porque millones de ciudadanos de han comprado coches eléctricos, ya los tienen en casa, y han de recuperar esos ingresos. Más ahora, que tienen tantos planes de lushá contra #chinarrusia y tanto gasto militar y tanta polla... y tan poquito dinero en las arcas.
Es darse un tiro en el pié.
El estado no hace importaciones de hidrocarburos, eso no le afecta de la misma forma que no le afecta la importacion de vehículos chinos