Reino Unido prepara una tasa por kilómetro para coches eléctricos e híbridos desde 2028, con la que busca compensar el desplome de ingresos por impuestos a los carburantes

Según avanzan varios medios británicos, el esquema afectaría a los coches eléctricos puros y, con un tipo algo inferior, también a los híbridos. La cifra de 3 peniques por milla (0,03 £, unos 0,03 €, por milla) se traduciría en torno a 250 libras (unos 285 €) adicionales al año para un conductor medio, y podría recaudar alrededor de 1.800 millones de libras (unos 2.050 millones de euros) anuales a comienzos de la década de 2030.

autonomator #4 autonomator
jjajaja como la droga la primera es gratis luego...
Trigonometrico #8 Trigonometrico
#4 No exactamente. Sólo es un intento desesperado de las petroleras de evitar la desaparición de los coches de gasolina.
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#8 no sé si aquí las petroleras tienen algo que ver, peque cuanto deja de recaudar el Estado vía carburante?
Trigonometrico #20 Trigonometrico
#14 A ver, yo te voy a dar mi opinión, y estoy convencido de lo que digo, pero es cierto que siempre cabe la posibilidad de que yo me equivoque.

Yo no creo que sea más importante los impuestos recaudados por la gasolina que esto:

www.meneame.net/story/120-millones-euros-dia-combustibles-fosiles

www.meneame.net/story/factura-gas-petroleo-espana-5-millones-euros-hor

www.meneame.net/story/espana-no-puede-soportar-barril-petroleo-100-dol;   » ver todo el comentario
Supercinexin #19 Supercinexin *
#3 Qué tiro en el pie, si no tienes escapatoria ninguna como usuario, seas rico o pobre...

Es una fuente de ingresos garantizada que sólo había que cobrar: ¿tienes coche? Pues hala, a pagar.

#8 Ni "las petroleras" ni hostias. Esta medida viene directamente del Gobierno UK-niano, que está más arruinado que la hostia después de décadas de thatcherismo, neoliberalismo, liberatadas y socioliberatadas. Han dejado de ingresar pasta porque millones de ciudadanos de han comprado coches eléctricos, ya los tienen en casa, y han de recuperar esos ingresos. Más ahora, que tienen tantos planes de lushá contra #chinarrusia y tanto gasto militar y tanta polla... y tan poquito dinero en las arcas.
Trigonometrico #21 Trigonometrico
#19 Y aún estando el gobierno de UK arruinado, eso no impide que esté siendo presionado y extorsionado por las grandes petroleras para intentar frenar el avance del coche eléctrico en el país.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Eso con el tiempo nos va a caer a todos. El impuesto de hidrocarburos es muy goloso.
mono #5 mono
Es como los anuncios de Amazon Prime. Primero todo es muy bonito sin anuncios, y luego te van metiendo, hasta que un día te das cuenta de que has vuelto a un nivel de anuncios como a principios de los 2000, pero pagando una cuota. Como un gilipollas
#2 yarkyark
Estaba visto. Sobre todo teniendo en cuenta que el impuesto los carburantes es posiblemente la mayor fuente de financiación de los gobiernos.
rojelio #12 rojelio
#2 Además, a través del impuesto de carburantes ya tenemos una especie de "pago por kilometraje".
perrico #3 perrico
Es de locos. Los coches eléctricos suponen un ahorro en importaciones de hidrocarburos y sanidad.
Es darse un tiro en el pié.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Para el estado lo que supone es una perdida de ingresos por uno de los tributos que más recauda.

El estado no hace importaciones de hidrocarburos, eso no le afecta de la misma forma que no le afecta la importacion de vehículos chinos
#9 VFR
#3 Que paguen los ricos que son los que pueden permitirse un eléctrico
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#3 Pero ellos no quieren ahorrar lo que quieren es recibir dinero fresco.
O17 #6 O17
Aquí es donde toma sentido la implementación de la baliza localizadora que será obligatoria a partir de este año. Una baliza que durante el día no funciona como elemento de señalización.
rojelio #11 rojelio
#6 La baliza sólo localiza cuando la enciendes. Y si no te lo crees, sólo tienes que quitarle las pilas :tinfoil:
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#11 yo la voy a llevar sin pila puesta porque no tengo ganas de que se descargue y tenga que pagarme otra
#18 Klamp
los impuestos a los hidrocarburos se supone que son para compensar los impacto negativos que genera su uso, o al menos esa es la justificación a su implementación. Pero yo no creo que en España nos pongan tasa por kilómetro, nos meterán el tema del peaje hasta en comarcales, que en eso ya llevan tiempo intento meterlo.
#10 lordban
Hay que pagar los desmanes neoliberales de alguna forma. Antes le pondrán impuesto al sol o declaran la bancarrota que dejar de dar visas a media Pakistán.
rojelio #13 rojelio
#10 No te hagas películas. Lo que hay que pagar es el mantenimiento de las carreteras, y lo lógico es que se pague a través de un impuesto a los vehículos o combustibles.
#17 lordban
#13 El impuesto de carburantes va a presupuestos generales, no a un uso específico. Y de hecho en el caso de UK precisamente a carreteras no va el meme actual es que hay 3 cosas inamovibles: la muerte, los impuestos y los baches en gran bretaña.
Antipalancas21 #23 Antipalancas21
#13 Ya se paga cuando echas gasolina o gasoil, bien cargados de impuestos van los carburantes.
#16 SpeakerBR
Aquí lo pondran cuando yo me compre un coche eléctrico...
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
#16 Lo pondrán en cuanto vean que caen los ingresos de los carburantes.
