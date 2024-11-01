edición general
5 meneos
4 clics
Reino Unido lanza un mensaje a sus ciudadanos mirando de reojo a Rusia: 'Necesitamos gente lista a luchar por su país'

Reino Unido lanza un mensaje a sus ciudadanos mirando de reojo a Rusia: 'Necesitamos gente lista a luchar por su país'

Las declaraciones han surgido apenas unas semanas después de que tanto Alemania como Francia anunciasen la introducción de un servicio militar voluntario.El rumbo de la guerra en Ucrania, las ambiciones de Vladímir Putin y el contexto geopolítico internacional ha obligado a muchas potencias europeas, como Alemania o Francia, a replantearse algunas cuestiones. Muestra de ello son iniciativas como el servicio militar voluntario y con salarios de 2.600 euros que ofrece Alemania o el servicio militar voluntario de jóvenes que empezará a ofrecer el

| etiquetas: reino , unido , mensaje , rusia , luchar , país
4 1 0 K 45 actualidad
19 comentarios
4 1 0 K 45 actualidad
cromax #2 cromax
Relacionado; www.meneame.net/story/estrategia-trump-nos-encamina-otra-guerra-mundia
Se nos está yendo la olla peligrosamente. :palm:
2 K 32
#14 VFR
#2 Hasta la pérfida albión nos lleva ventaja
0 K 7
#3 Barriales
Que asco de política del miedo.
Que excusa vulgar para meter miles de millones en basura que caduca en un par de décadas.
2 K 27
#1 omega7767
'Necesitamos gente lista pringados a luchar por su país'

Arreglé el títular
2 K 25
#11 chavi
#5 Una pistola en la nuca como es costumbre e irás corriendo.

Como si la carne de cañón fuera cosa de voluntad
1 K 19
Lyovin81 #12 Lyovin81 *
#11 ah sí, el cuento ese.
Buena suerte haciendo eficiente a alguien que llevas a una guerra a pistola en cuello. Eso sin contar con que primero me tendrían que encontrar (trabajo en el monte y me muevo por él con facilidad, sé construir refugio, pescar, conozco decenas de especies silvestres comestibles..) y que probablemente si me encuentran, tras llevarme a los que pueda por delante, me matarán vez de enviarme al frente.
Y un muerto es poco útil en el frente. Yo no tengo hijos, en mi caso el dilema entre ir a la guerra o que me maten cerca de casa se resuelve fácilmente. Esas preocupaciones tipo "oh no! Me obligarán a ir a la guerra!" cuando no tienes hijos no son tan importantes.
0 K 7
#17 VFR
#12 Un muerto es muy útil, enseña a todos los otros a no hacer lo mismo
0 K 7
Spirito #19 Spirito
A mí me gustaría que nos invadieran las rusas de buen ver. :troll:
0 K 8
Andreham #6 Andreham
Necesitamos que gente muera para que la City pueda seguir desfalcando el dinero de narcotraficantes, terroristas, vendedores de armas y corruptos.
0 K 8
#4 Archaic_Abattoir
Imagínate que hay una guerra y no vamos nadie.
0 K 8
Lyovin81 #5 Lyovin81
#4 Yo no tengo a mi alrededor a nadie que esté dispuesto. Incluso a tontos de baba de VOX, si se lo planteas te dirán que vaya otro.
Igual al final sí que es verdad que habrá una guerra e irán cuatro flipaos. La mayoría de la gente no está a esas mierdas, por más Call of Duty y basura de esa que les han metido en vena.
0 K 7
txutxo #7 txutxo
#4 Deberían de ir los que las provocan con su puta familia de la mano. Hsdgp !!!
1 K 15
#18 VFR
#7 Ya, pero Putin se esconde
0 K 7
#8 dclunedo
#4 Dejaremos a los Rusos y Marroquíes invadir lo que sea y viviremos felizmente en un califato dirigido por el ZarPutin.... :troll: :troll:
0 K 7
#10 chavi
#4 Que tragedia!
0 K 12
#16 VFR
#4 Vendrán ellos
0 K 7
#9 Baneado_por_sincero
Raro raro, según algunos de por aquí, los ucranianos ya están al lado de Moscú, y acaban de reventar el ultimo submarino nuclear ruso que estaba defendiendo el Kremlin desde la fuente de la Plaza Roja.
Mañana desfilan triunfantes los Azov que si Kupyanks, que si nose qué del sucmarino, que si rusia ya ha pèrdido que si cientos de miles de millones de muertos rusos, que si la Isla de las Serpientes y el Fantasmón de Kiev... pero oye hay que andar pidiendo carne para la picadora...
Son los rusos de Schrödinger, están en la mierda, pero cuidao que mañana llegan hasta Lisboa...
0 K 7
#13 lordban *
Los globalistas coordinados y usando a Europa como de costumbre. O volvemos al nacionalismo o las élites neoliberales nos van a sacrificar como cochinos. Luego importarán 20 millones de pobres más para remplazar a los muertos y sus fábricas ni notaran el bache.
0 K 7
alcama #15 alcama
Mientras os invaden vosotros lo comentáis en Meneame, mientras os creéis muy revolucionarios
0 K 5

menéame