Reino Unido lanza un mensaje a sus ciudadanos mirando de reojo a Rusia: 'Necesitamos gente lista a luchar por su país'

Las declaraciones han surgido apenas unas semanas después de que tanto Alemania como Francia anunciasen la introducción de un servicio militar voluntario.El rumbo de la guerra en Ucrania, las ambiciones de Vladímir Putin y el contexto geopolítico internacional ha obligado a muchas potencias europeas, como Alemania o Francia, a replantearse algunas cuestiones. Muestra de ello son iniciativas como el servicio militar voluntario y con salarios de 2.600 euros que ofrece Alemania o el servicio militar voluntario de jóvenes que empezará a ofrecer el
Se nos está yendo la olla peligrosamente.
Que excusa vulgar para meter miles de millones en basura que caduca en un par de décadas.
gente listapringados a luchar por su país'
Arreglé el títular
Como si la carne de cañón fuera cosa de voluntad
Buena suerte haciendo eficiente a alguien que llevas a una guerra a pistola en cuello. Eso sin contar con que primero me tendrían que encontrar (trabajo en el monte y me muevo por él con facilidad, sé construir refugio, pescar, conozco decenas de especies silvestres comestibles..) y que probablemente si me encuentran, tras llevarme a los que pueda por delante, me matarán vez de enviarme al frente.
Y un muerto es poco útil en el frente. Yo no tengo hijos, en mi caso el dilema entre ir a la guerra o que me maten cerca de casa se resuelve fácilmente. Esas preocupaciones tipo "oh no! Me obligarán a ir a la guerra!" cuando no tienes hijos no son tan importantes.
Igual al final sí que es verdad que habrá una guerra e irán cuatro flipaos. La mayoría de la gente no está a esas mierdas, por más Call of Duty y basura de esa que les han metido en vena.
Mañana desfilan triunfantes los Azov que si Kupyanks, que si nose qué del sucmarino, que si rusia ya ha pèrdido que si cientos de miles de millones de muertos rusos, que si la Isla de las Serpientes y el Fantasmón de Kiev... pero oye hay que andar pidiendo carne para la picadora...
Son los rusos de Schrödinger, están en la mierda, pero cuidao que mañana llegan hasta Lisboa...