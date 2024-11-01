·
Reino Unido apuesta por gigantescos volantes de inercia de 40 toneladas para estabilizar la red y ayudar a evitar apagones
Proyectos británicos usan volantes de inercia de 40 toneladas para estabilizar la red y prevenir apagones como el de España en 2025
volante de inercia
apagones
estabilizar
tecnología
#1
WcPC
*
Pues como método intermedio me parece de lo más lógico.
Lo lógico es ir a un sistema que priorice el consumo local, nada de grandes redes eléctricas, y las industrias cerca de lugares donde se pueda producir (presas o mareomotriz)
Todo en corriente continua, para que no se pierda en transformadores o a la hora de almacenar en baterías.
Pero mientras se va a eso, tener grandes volantes de inercia que mantengan la tensión es una muy buena idea.
0
K
12
#2
sorrillo
Esto encarece las renovables pero las hace aptas para aportar a la red de forma segura.
0
K
10
