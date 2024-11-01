La reforma laboral no busca «crear empleo»

Esta semana el Senado argentino aprobó un proyecto de «modernización laboral» para «dinamizar la creación de empleo». Pero ese nunca es el objetivo de las flexibilizaciones laborales del neoliberalismo, que en realidad buscan disciplinar a la fuerza de trabajo.
| etiquetas: reforma laboral , argentina , empleo , milei , neoliberalismo
#1 Y da igual. Ahora ha sido Argentina pero mañana puede ser España. Los de extrema derecha son así de amables con los trabajadores
Es decir: libertad para los ricos y carajos para los pobres.
Queridos argentinos: esto ya lo hemos vivido en España y nos llevó a una bajada de salarios, pérdida de derechos laborales, la más alta tasa de paro que nunca ha habido y la consiguiente quiebra y desaparición de muchísimas empresas.
Por suerte muchos españoles pudieron emigrar y buscar mejores países donde desarrollarse personal y profesionalmente.
Claro, desde la visión antieconómica que caracteriza a nuestra América Hispana, estas son noticias de largas jornadas laborales, pero démosle tiempo al tiempo y quienes van a reír al último son los argentinos.
Contexto Laboral en Argentina Antes de las Reformas:
