edición general
La reforma laboral no busca «crear empleo»

Esta semana el Senado argentino aprobó un proyecto de «modernización laboral» para «dinamizar la creación de empleo». Pero ese nunca es el objetivo de las flexibilizaciones laborales del neoliberalismo, que en realidad buscan disciplinar a la fuerza de trabajo.

domadordeboquerones #1 domadordeboquerones *
Cosas chulisimas argentinas!!
Spirito #2 Spirito *
La extrema derecha innovando explotación laboral: 12 horas laborales seguidas si el jefe quiere... entre otras lindezas.

#1 Y da igual. Ahora ha sido Argentina pero mañana puede ser España. Los de extrema derecha son así de amables con los trabajadores
Lenari #4 Lenari
#2 Igual que en España. En España, el 20% de tu tiempo laboral se puede trasvasar y acumular en otros días. Se pueden coger 4 horas de un día y ponértelos otro para hacer un jornada de 12 horas. No hablo de Argentina, hablo de España.
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Es curioso que las reformas laborales rara vez consistan en reducir horas para crear más necesidad de empleo, o subir salarios para incentivar el consumo y la economía. Por qué será, me pregunto.
#3 Setis
Libertad carajos!

Es decir: libertad para los ricos y carajos para los pobres.
Ovlak #9 Ovlak
El empleo siempre lo ha creado la actividad económica. Estas reformas laborales sólo sirven para que el que ya tenga empleo viva (todavía más) como un esclavo.
#8 colemur
Argentina.
Queridos argentinos: esto ya lo hemos vivido en España y nos llevó a una bajada de salarios, pérdida de derechos laborales, la más alta tasa de paro que nunca ha habido y la consiguiente quiebra y desaparición de muchísimas empresas.
Por suerte muchos españoles pudieron emigrar y buscar mejores países donde desarrollarse personal y profesionalmente.
JRambo #6 JRambo
Grandes noticias para la Argentina. Se viene un mercado laboral más flexible que ayudará a que las empresas, con la debida baja impositiva y desregulación, compitan por mano de obra y no al revés.

Claro, desde la visión antieconómica que caracteriza a nuestra América Hispana, estas son noticias de largas jornadas laborales, pero démosle tiempo al tiempo y quienes van a reír al último son los argentinos.

Contexto Laboral en Argentina Antes de las Reformas:

Contexto Laboral en Argentina Antes de las Reformas:

Argentina ha acumulado durante…
#7 Setis
#6 Gracias chatgpt.
