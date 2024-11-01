La reforma fiscal del Gobierno para cumplir con Bruselas: el diésel será más caro que la gasolina

El Gobierno prepara una reforma fiscal para el sector de los carburantes que provocará que el precio del diésel en las estaciones de servicio se coloque de forma habitual por encima del que pagamos por la gasolina en cada repostaje. El Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea a igualar los impuestos especiales entre ambos carburantes. Esta medida, que ya planteó en el pasado, servirá para reducir un déficit excesivo y facilitar el cobro de parte de los fondos europeos Next Generation.