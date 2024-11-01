edición general
La reforma fiscal del Gobierno para cumplir con Bruselas: el diésel será más caro que la gasolina

El Gobierno prepara una reforma fiscal para el sector de los carburantes que provocará que el precio del diésel en las estaciones de servicio se coloque de forma habitual por encima del que pagamos por la gasolina en cada repostaje. El Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea a igualar los impuestos especiales entre ambos carburantes. Esta medida, que ya planteó en el pasado, servirá para reducir un déficit excesivo y facilitar el cobro de parte de los fondos europeos Next Generation.

Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Llevan 8 años diciendo lo mismo....
ElBeaver #1 ElBeaver
Claro, siempre lo mismo, los impuestos no dejan de aumentar.
#3 muerola
Ya es hora de que dejen de penalizar la gasolina , lo que no puede ser es subvencionar el diesel con el dinero de todos.
Si ponen los mismo impuestos la gasolina siempre es más barata
Veelicus #4 Veelicus
#3 Igual el tema es bajar los impuestos a la gasolina y no subierselos al diesel, pero claro, el estado recauda muchos millones con estos impuestos que a ver de donde los podrian sacar, porque desde luego de las rentas del capital no...
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Da igual...los impuestos de diesel y gasolina para quemar en Ucrania van.
