La reflexión de Oskar Matute sobre Mazón: "Tienen la técnica del ventilador para repartir culpas"

| etiquetas: mazón , matute , dana , valencia , ventilador , patrón , conducta , pp
5 comentarios
#2 Leon_Bocanegra
La intervención de Matute ha estado muy bien (como era de esperar) pero el otro no paraba de enmierdar (como era de esperar)
#4 Sr.No
#2 Lo que ha hecho Rufián ha sido magistral: no permitirle que enmierde más y cada vez que se desviaba del tema pegarle en el hocico con el periódico.
#1 Sr.No
Por si alguien no conocía de dónde procede la tan famosa táctica utilizada hasta el abuso en consultoría:

www.youtube.com/watch?v=YZOxrzdcEos
#5 laruladelnorte
Lo triste es que les funciona y si algo funciona para que cambiar...cada vez que la cagan esparcen la mierda y oye,a muchos de sus votantes parece que les gusta comerla.
#3 oceanon3d
Vallés ahora mismo en su telediario haciendo de tertuliano del PP y acariciando mimosamente a Mazon.

Menudo personaje más asqueroso este de A3.
