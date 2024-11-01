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La refinería de Haifa es alcanzada en un ataque iraní, informan medios locales

La refinería de Haifa es alcanzada en un ataque iraní, informan medios locales

Tel Aviv, 19 mar (EFE).- La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños este jueves tras el último ataque con misiles lanzados desde Irán, según recogen varios medios locales, entre ellos la cadena pública de Israel Kan. Hasta el momento, no se han reportado víctimas en el lugar. Israelíes consultados por EFE han reportado apagones tras el ataque contra la refinería, mientras que en imágenes difundidas por medios israelíes se observa una enorme columna de humo en la refinería de la norteña ciudad.

| etiquetas: irá , israel , guerra , petróleo , refinería
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4 comentarios
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Parece ser que el David que se enfrenta a Goliat en el siglo XXI es Persa.
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Rayder #1 Rayder
"Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica: Atacamos las refinerías de Haifa y Ashdod utilizando el sistema de misiles "Nasrallah", que estamos desplegando por primera vez."
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#3 R2dC
Esto me lo he leído ya. Es el escenario de Cyberpunk Red, tras la 4ª guerra corporativa.
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#4 j3j3j3j3
ostias!!! y el coladero de hierro!?!?! no me jodas que se a oxidado!! :troll: :troll:
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menéame