Reducir el número de alumnos por aula mejora el bienestar de los profesores pero no eleva el rendimiento académico

Reducir el tamaño de las clases mejora algunas dinámicas en el aula, pero de forma «muy limitada». Se trata de una medida que «incrementa el bienestar» de los profesores pero «no eleva» el rendimiento académico de los alumnos

Asimismov #2 Asimismov
Cuando los profes estén mejor los alumnos también mejoran.
El carro no hay que ponerlo delante de los bueyes.
Feindesland #5 Feindesland *
#2 Gastando más, todo mejora.
Lo importajnte es gastar más.
Para eso hay que recaudar más.
Eso es lo que importa.

Primero, que el dinero pase por las manos adecuadas, y luego ya se verá.


:-D
#3 Almirantecaraculo
El entrecomillado quizá debería ir en "estudio".
Lo mismo es una clase con 10 o con 30,
El profesor tiene el mismo tiempo para explicar y corregir dudas.
Menudo panfleto.
Anfiarao #4 Anfiarao
Elmundo.es debería estar vetado en este sitio.

Por higiene mental
manuelpepito #1 manuelpepito
A ver quién ha hecho el estudio que me suena a rollo
Magankie #6 Magankie
Próximo titular: Reducir el ratio de pacientes por doctor mejora el bienestar de los médicos pero no eleva la calidad en las consultas.
En fin...
