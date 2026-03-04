edición general
Un estudio sobre ratios que cabreará a algunos: ¿de verdad importa tanto el tamaño de la clase?

La evidencia sugiere que el impacto de las clases más pequeñas en el rendimiento académico es casi nulo.

#9 Cuchifrito
Estudio de mis cojones. Lo mismo es mantener el orden en el aula con más alumnos que con menos. en un contexto en que los profesores tienen cada vez menos herramientas para hacerlo.
Antes claro que se podía tener 40 cuando al que chistaba le abrían la cabeza con el borrador, nos ha jodido.
2 K 41
Feindesland #1 Feindesland
Pero el impacto económico es enorme, y de lo que se trata es de gastar, no de enseñar nada a nadie.
1 K 33
#5 Tensk
#1 Un poquito muro de oago.

Dicho lo cual, en mis tiempos éramos treinta y tantos siempre y no había quejas.
0 K 10
ombresaco #10 ombresaco
#5 e ibamos sin cinturón de seguridad, entre otras cosas

es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_del_superviviente
0 K 12
#11 muerola
#5 en los míos hasta 45 hemos sido , no me hace falta leer el estudio para saber qué con 45 algunos ni veíamos la pizarra y a otros ni les conocía el profesor
Entre los años 70 y los 80
1 K 30
bigmat #14 bigmat
#11 Y más adelante, en mi infancia de escolar e instituto tuve que pasar por muchos colegios por toda España entre el 82 y el 95 mas o menos en varios años fuimos más de 40 y la media diria que serian unos 35 alumnos.
No creo cursar ningún año con menos de 30 alumnos.
0 K 7
#13 Nasser
Bueno yo entiendo el artículo como una "coartada" para explicar cómo deteriorar la enseñanza pública, estás cosas se lanzan al viento por aquello de que "una mentira mil veces repetida se convierte en verdad" pronto la veremos replicada...
0 K 19
#7 VFR
Ya aparecen esos algunos xD
0 K 18
ombresaco #2 ombresaco *
Antes de leer: Por eso los colegios privados y caros (cuyo objetivo es el beneficio) tienen pocos alumnos por profesor, mientras que en la pública (cuyo objetivo es enseñar) tienen más alumnos por profesor.

Sospecho que es alguna extrapolación: con 10, 11, 12 alumnos el rendimiento es aproximadamente el mismo, así que se puede elevar el ratio sin ningún problema hasta 35.
0 K 12
ombresaco #3 ombresaco
#2 Respecto al tema remarcado, viene a decir que para clases grandes sí se nota la reducción, y que por debajo de 20 no se nota demasiado las reduccioneso o que incluso puede ser contraproducente.

Respecto a otros temas, que los grandes beneficiados son los profesores porque hacen falta más, y que al sistema español le cuesta sacar alumnos excelentes.

Un titular exagerado, en mi opinión, con muchos matices en la noticia
1 K 27
#4 casicasi
#2 Y por eso los super ricos tienen profesores particulares. Es decir, clases de un alumno.
1 K 29
#6 VFR
#4 y están mejor educados?
0 K 18
powernergia #8 powernergia
Volvamos a las clases de 40 alumnos de nuestra infancia, todo serán ventajas.
0 K 11
#12 silzul
Este estudio obvia varias cosas: 1) el comportamiento de un grupo grande de adolescentes 2) la necesidad de realizar atención a la diversidad en grupos grandes 3) la posibilidad o imposibilidad de compatibilizar actividades educativas con un grupo muy grande, vease: prácticas laboratorio, exposiciones, actividades grupales, sala ordenadores etc... 4) la imposibilidad de la resolución de dudas individual para un grupo grande 5) la nula capacidad de atender a los padres como se quiere ahora en…   » ver todo el comentario
0 K 8

