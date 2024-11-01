Redadas cada vez más violentas: el ICE, "fuera de control"

¿Redadas en guarderías y residencias de ancianos, detenciones arbitrarias y, próximamente, cazarrecompensas privados? La persecución de extranjeros y otros migrantes considerados como delincuentes se agrava en EE. UU. También se han denunciado numerosas violaciones de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes. Human Rights Watch ha documentado varios casos en los que, supuestamente, los agentes presionaron a los detenidos para que aceptaran la "salida voluntaria". Según esos informes, los detenidos fueron esposados horas