Redadas cada vez más violentas: el ICE, "fuera de control"

¿Redadas en guarderías y residencias de ancianos, detenciones arbitrarias y, próximamente, cazarrecompensas privados? La persecución de extranjeros y otros migrantes considerados como delincuentes se agrava en EE. UU. También se han denunciado numerosas violaciones de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes. Human Rights Watch ha documentado varios casos en los que, supuestamente, los agentes presionaron a los detenidos para que aceptaran la "salida voluntaria". Según esos informes, los detenidos fueron esposados horas

themarquesito
Pero si les llamas Gestapo, Sturmabteilung, o Schutzstaffel se enfadan mucho.
incontinentiasuma
#2 No sé yo si esta gentuza se enfada mucho cuando les llaman eso...
Ishkar
#2 Este sketch
#2 Este sketch  media
SeñorPresunciones
#6 Un ejército paramilitar en toda regla.
RoterHahn
El Trump se ha pagado comprado un cuerpo de seguridad represión .

Sobre este dinero adicional, Aaron Reichlin-Melnick, experto del Consejo Estadounidense de Inmigración, comentó en Bluesky: "(El ICE) tendrá más dinero en los próximos cuatro años que el FBI, la Administración para el Control de Drogas, los Alguaciles Federales y la Administración Penitenciaria juntos".
Supercinexin
Es la libertad.
SeñorPresunciones
La paz es la guerra, la represión libertad...
