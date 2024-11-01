¿Redadas en guarderías y residencias de ancianos, detenciones arbitrarias y, próximamente, cazarrecompensas privados? La persecución de extranjeros y otros migrantes considerados como delincuentes se agrava en EE. UU. También se han denunciado numerosas violaciones de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes. Human Rights Watch ha documentado varios casos en los que, supuestamente, los agentes presionaron a los detenidos para que aceptaran la "salida voluntaria". Según esos informes, los detenidos fueron esposados horas
Trump propuso que el Congreso destinara 11 300 millones de dólares al ICE, lo que supone un aumento con respecto a los 10 000 millones actuales. La solicitud presupuestaria del FBI es de 10 100 millones de dólares, lo que supone una reducción de 545 millones y de al menos 1500 puestos de trabajo.
Vamos, que el ICE tiene más presupuesto que el FBI (este año, el que viene sube que tiene asignados 75.000 para cuatro años)
pagadocomprado un cuerpo de seguridadrepresión .
Sobre este dinero adicional, Aaron Reichlin-Melnick, experto del Consejo Estadounidense de Inmigración, comentó en Bluesky: "(El ICE) tendrá más dinero en los próximos cuatro años que el FBI, la Administración para el Control de Drogas, los Alguaciles Federales y la Administración Penitenciaria juntos".