Red Eléctrica pide al juez que oculte las grabaciones de sus centros de control del día del apagón por ser información «sensible»

Red Eléctrica de España ha pedido insistentemente al juez de la Audiencia Nacional que investigó el apagón del 28 de abril de 2025 que impida el acceso de las compañías eléctricas a las grabaciones y correos internos relacionados con el incidente que dejó sin suministro a todo el país. Tanto Iberdrola como Endesa han reclamado poder examinar esa documentación antes de decidir si recurren el archivo de la causa, decretado el pasado 12 de enero tras descartarse la hipótesis de un ciberataque.
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No se vuestra experiencia con situaciones tensas, yo tampoco es que tenga mucha, pero las pocas veces q me ha tocado por desgracia estar en el ojo de un huracan he visto siempre el mismo panorama, gente que se le calienta el boquino, mu calentita, dicendo cosas bastante fuera de lugar que no son pa tanto pero que vistas desde fuera y a toro pasado suenan como poco desafortunadas.
Entiendo que ese tipo de cosas, por imagen reputacional, al… » ver todo el comentario
Que la verdad salga a la luz, aunque caiga al cielo
Si los audios son un bulo ¿pq se pìden que se oculten?
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En fin, a ver lo que tardan los de siempre en hundir también esta. Hay que tapar el sol como sea.
O es que no tenemos derecho a conocer los audios de las cajas negras de los centros de control como si ocurre con los accidentes aéreos.
Son los audios de Schrödinger