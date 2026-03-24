Red Eléctrica pide al juez que oculte las grabaciones de sus centros de control del día del apagón por ser información «sensible»

Red Eléctrica de España ha pedido insistentemente al juez de la Audiencia Nacional que investigó el apagón del 28 de abril de 2025 que impida el acceso de las compañías eléctricas a las grabaciones y correos internos relacionados con el incidente que dejó sin suministro a todo el país. Tanto Iberdrola como Endesa han reclamado poder examinar esa documentación antes de decidir si recurren el archivo de la causa, decretado el pasado 12 de enero tras descartarse la hipótesis de un ciberataque.