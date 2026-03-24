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Red Eléctrica pide al juez que oculte las grabaciones de sus centros de control del día del apagón por ser información «sensible»

Red Eléctrica pide al juez que oculte las grabaciones de sus centros de control del día del apagón por ser información «sensible»

Red Eléctrica de España ha pedido insistentemente al juez de la Audiencia Nacional que investigó el apagón del 28 de abril de 2025 que impida el acceso de las compañías eléctricas a las grabaciones y correos internos relacionados con el incidente que dejó sin suministro a todo el país. Tanto Iberdrola como Endesa han reclamado poder examinar esa documentación antes de decidir si recurren el archivo de la causa, decretado el pasado 12 de enero tras descartarse la hipótesis de un ciberataque.

| etiquetas: red eléctrica , grabaciones , centros de control
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9 comentarios
13 3 1 K 146 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Red eléctrica es pública? Luego nos reímos cuando en EE.UU salen informes tachados, estos ni se molestan en eso...
3 K 48
skaworld #8 skaworld
#1 #2 #3 #4 Vamos a hacer de abogado del diablo

No se vuestra experiencia con situaciones tensas, yo tampoco es que tenga mucha, pero las pocas veces q me ha tocado por desgracia estar en el ojo de un huracan he visto siempre el mismo panorama, gente que se le calienta el boquino, mu calentita, dicendo cosas bastante fuera de lugar que no son pa tanto pero que vistas desde fuera y a toro pasado suenan como poco desafortunadas.

Entiendo que ese tipo de cosas, por imagen reputacional, al…   » ver todo el comentario
1 K 21
Autarca #9 Autarca *
#1 #8 No existe la censura "por vuestro propio bien", nunca es por nuestro bien, en este caso tampoco parece que sea nuestro bien lo que se protege, sino errores y bocachancladas

Que la verdad salga a la luz, aunque caiga al cielo
0 K 11
FunFrock #2 FunFrock
¿Entonces los audios que han publicado son reales? ¿La culpa fue de la Solar?
3 K 34
#5 mcfgdbbn3 *
#2: Ya han dicho que no fue por la solar, el informe ya está publicado, aunque con trozos tapados, pero no se puede decir que fuera la solar, ni ninguna fuente en particular.
1 K 19
FunFrock #6 FunFrock
#5 ¿Si no hubiera habido tanta solar, hubiera habido ese apagón? ¿si no fue la Solar por que se topó la generación solar en el mix despues?
Si los audios son un bulo ¿pq se pìden que se oculten?
1 K 18
DORO.C #3 DORO.C *
Pero esos audios no eran bulos? :roll:

Relacionada: www.meneame.net/m/Energias/audios-apagon-red-electrica-reconocio-probl

En fin, a ver lo que tardan los de siempre en hundir también esta. Hay que tapar el sol como sea. xD
2 K 28
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
@aggelos ¿Donde está el bulo?
O es que no tenemos derecho a conocer los audios de las cajas negras de los centros de control como si ocurre con los accidentes aéreos.
1 K 16

menéame