Reclaman a Maribel Vilaplana que entregue el ticket del parking al que la acompañó Mazón: "Con fecha y hora"

Desde el PSOE valenciano aclaran que se lo piden a Vilaplana igual que "lo solicitaríamos a cualquier ciudadano y ciudadana que, por humanidad, tienen la obligación moral de dar toda la información a su alcance para saber qué hizo Mazón". Aunque conocedores de que la periodista "no tiene la obligación legal de hacerlo", le piden "que ayude a la comisión de investigación a esclarecer los hechos". Muñoz recuerda que las "víctimas necesitan reparación, justicia y verdad": "La verdad solo tiene un camino que es ayudar y colaborar para que todo se
Como si quieren ser dos, si se ha pagado con tarjeta y se sabe el día, no debería de haber ningún problena, otra cosa es que tengan algo que ocultar y no quieran colaborar
Dicho esto, los parking hoy en día tiene todos o casi todos cámara y registro de matrículas.
Que no es su obligación, ojo. Pero cada cual verá.
Como vas por todas las noticias poniendo el mismo comentario sin sentido...
Seguir jodiendo con esto y no con las obras de encauzamiento es mirar el dedo y no la luna.
Y muchos recordarán cuando Franco desplazo el cauce del Turia en pocos años
Y luego ayyyyy que los jovenazos con el culo en su sitio se nos hacen fachas
Ayyyyyyyyy
Yyyyy
Yo, que no tengo coche (por lo que no debería ser difícil), pagué un par de tiquets hace unos 6 meses y no solo no he podido encontrar los tiquets (que doy por más que perdidos) sino que no he sabido encontrar en mi lista de las tarjetas con cual los pagué... si es que los pagué con tarjeta, claro.
Así que, a no ser que la periodista se hubiese guardado el tiquet de forma expresa y voluntaria, la petición me parece una tontería.
Y mira que me gustaría que cayese Mazón, pero una cosa no quita la otra.