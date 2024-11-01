edición general
Reclaman a Maribel Vilaplana que entregue el ticket del parking al que la acompañó Mazón: "Con fecha y hora"

Desde el PSOE valenciano aclaran que se lo piden a Vilaplana igual que "lo solicitaríamos a cualquier ciudadano y ciudadana que, por humanidad, tienen la obligación moral de dar toda la información a su alcance para saber qué hizo Mazón". Aunque conocedores de que la periodista "no tiene la obligación legal de hacerlo", le piden "que ayude a la comisión de investigación a esclarecer los hechos". Muñoz recuerda que las "víctimas necesitan reparación, justicia y verdad": "La verdad solo tiene un camino que es ayudar y colaborar para que todo se

#1 hokkien
Que me pidan a mí los tiquets de parquing de hace un año...
xD xD xD xD
Feindesland #2 Feindesland
#1 Eso venía a decir: si me lo piden a mí, me funden.
eltoloco #4 eltoloco
#1 #2 pues depende del parking, en mi caso los tickets de la ORA de mi ciudad me llegan todos automáticamente al email. A no ser que los borre manualmente, tengo registro de todos ellos.
Free_palestine #13 Free_palestine
#1 #2 Que me pidan a mí los tiquets de parquing de hace un año...

Como si quieren ser dos, si se ha pagado con tarjeta y se sabe el día, no debería de haber ningún problena, otra cosa es que tengan algo que ocultar y no quieran colaborar
#3 Setis
#1 Es lo que tiene cuando, convenientemente, la justicia va a velocidad de tortuga.
#5 Leon_Bocanegra *
#3 si me pides a mí el ticket del parking de ayer, va a ser difícil de encontrar. Sea como sea de rápida la justicia. El camion de la basura tb es rápido.

Dicho esto, los parking hoy en día tiene todos o casi todos cámara y registro de matrículas.
#18 sorecer
#5 Estoy contigo en lo primero. Pero yo, en la inmensa mayoría de parkings, pago con tarjeta. Si quiero colaborar, solo tengo que entrar en la app y buscar los movimientos mios en la fecha.

Que no es su obligación, ojo. Pero cada cual verá.
#11 Borgiano
#1 Pues yo no descarto tener alguno de hace un año tirado por ahí en el coche.
#14 Astur_
#1 pero tu, los presentas en algún sitio, para que te los paguen?
Skiner #21 Skiner
#1 Con la tinta que tienen no te duran ni una semana :troll:
Kmisetas #6 Kmisetas
Menudo Panfleto Elplural.
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#6 a la altura de la inteligencia de sus lectores.
Kmisetas #9 Kmisetas
#8 Saben leer? pensaba que era una especie de audiolibro para que pudieran comunicarse de alguna manera con ellos.
#12 Borgiano
#6 Yo a veces me pregunto si detrás del panfleto hay periodistas auténticos, de los que han estudiado la carrera y tal, porque vaya vergüenza decir que trabajas en El Plural.
iIusion #17 iIusion
#6 estás haciendo algún tipo de estudio sociólogico?
Como vas por todas las noticias poniendo el mismo comentario sin sentido...
josete15 #7 josete15
Si se lo piden a la empresa que gestiona el parking probablemente lo tenga, dudo que no guarden registro de hora de entrada y salida cuando los tickets se asocian automáticamente a la matrícula.
#16 Astur_
#7 los presentas en algún sitio, para que te los paguen?
#22 mrM4
#16 era una "comida" de trabajo así que deberia :troll:
#10 Jacusse
A estas alturas ya se sabe que Mazón no estaba donde su cargo le exigía estar.

Seguir jodiendo con esto y no con las obras de encauzamiento es mirar el dedo y no la luna.
#19 Somozano
#10 cuando llegue otr Dana y nos pille en bragas recordemos el tiempo perdido analizado si Mazón llegó a las 19:45 o las 19:51 o si tomaron vino con gaseosa o no
Y muchos recordarán cuando Franco desplazo el cauce del Turia en pocos años
Y luego ayyyyy que los jovenazos con el culo en su sitio se nos hacen fachas
Ayyyyyyyyy
Yyyyy
Mikhail #20 Mikhail
#10 #19 Cierto, en lugar de tener a los jueces investigando si hubo algún tipo de responsabilidad penal del mascachapas este; los togados tendrían que estar sentados en una excavadora encauzando los ríos para que no vuelva a pasar. :palm:
Robus #24 Robus
¿En serio estan pidiendo los tiquets de parquing de hace un año? :-O

Yo, que no tengo coche (por lo que no debería ser difícil), pagué un par de tiquets hace unos 6 meses y no solo no he podido encontrar los tiquets (que doy por más que perdidos) sino que no he sabido encontrar en mi lista de las tarjetas con cual los pagué... si es que los pagué con tarjeta, claro.

Así que, a no ser que la periodista se hubiese guardado el tiquet de forma expresa y voluntaria, la petición me parece una tontería.

Y mira que me gustaría que cayese Mazón, pero una cosa no quita la otra.
#23 Jodere
Vaya gilipollez el pedir ese ticket de hace un año, yo cuando meto el coche en el aparcamiento, cuando me bajo lo tiro a primera papelera que encuentre, creo que el aparcamiento si lo tendrá reflejado en sus libros junto a la matricula del coche.
Nandove #15 Nandove
Veremos si es mas complice o periodista.... si es periodista dira la verdad y hundirá al caradura, si es complice, el resto de su vida laboral estará a sueldo de los medios afines...
